In Odessa, das von den schlimmsten Folgen des Krieges bisher verschont war, übt man für den Ernstfall Bergungen. Foto: AFP/OLEKSANDR GIMANOV

Der Aufruf der lokalen Behörden, verbreitet frühmorgens über Telegram, Facebook oder Signal, war kaum verhallt, als sich vor den Toren der Abnahmestellen die ersten Schlangen bildeten. Es war nicht das erste Mal seit Kriegsausbruch, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Hafenstadt Odessa um ihr Blut gebeten wurden. Und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht das letzte Mal gewesen sein.

Die Bereitschaft der Odessiter zu spenden hat das bisher nicht beeinträchtigt. Im Gegenteil. Anfang der Woche harrten Tausende trotz glühender Hitze stundenlang auf den Straßen der Schwarzmeer-Metropole aus, um ihren Teil zum Erfolg einer militärischen Kampagne beizutragen, die internationale Militärexperten im Idealfall mutig, im schlimmsten als halsbrecherisch einordnen.

Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj befindet sich die Armee seit ein paar Tagen im Süden des Landes auf dem Vormarsch. Den russischen Soldaten richtete er per Videobotschaft aus, dass sie zwei Möglichkeiten hätten: zu fliehen oder zu sterben. Die rhetorisch mit Pathos angereicherte Botschaft zielte zweifellos aber auch auf Wirkung im freien Teil der Ukraine und im Westen ab.

Ambulanzen und Cargo 200

Fakt ist, dass die lange erwartete Gegenoffensive der zahlenmäßig in Mann wie Material unterlegenen ukrainischen Streitkräfte, die sich allem Anschein nach auf den Bezirk und die Regionalhauptstadt Cherson konzentriert, nun voll im Gang ist. Obwohl man wegen einer Informationssperre bisher nicht genau weiß, was dieser Tage in und um Cherson vor sich geht: Die Indizien, dass die Kämpfe mit enormer Härte geführt werden, häufen sich mit jedem neuen Tag. Kein Wunder: Die zwischen dem ukrainischen Festland und der seit 2014 russisch besetzten Krim gelegene Provinz ist von großer strategischer Bedeutung. Auch im Hinterland.

Abgesehen von dem Aufruf, Blut für die Armee zu spenden, und einer Handvoll auf Social Media verbreiteter Videos vorrückender Kompanien, die deren Mitglieder im – bisweilen buchstäblichen – Feld aufgenommen haben, macht sich in Odessa, das rund 150 Kilometer Luftlinie westlich von Cherson liegt, die neue Lage vor allem im Straßenverkehr bemerkbar. Das wird an der spürbar gestiegenen Zahl von Rettungswagen sichtbar, die mit heulenden Sirenen über die Boulevards jagen. Sie bringen Verletzte in die Krankenhäuser oder fahren 24 Stunden pro Tag zwischen Odessa und der Front hin und her, um den Nachschub an Medikamenten und Blutkonserven zu gewährleisten.

Kampf um jeden Meter

Zum anderen liegt es an der leiseren, aber nicht weniger spürbar erhöhten Frequenz, mit der einem in der Millionenstadt dieser Tage Kleinlastwagen mit der Aufschrift "Cargo 200" begegnen. Dabei handelt es sich um einen militärischen Code, der noch aus der Ära des Kalten Krieges stammt und bis heute in den meisten Ländern verbreitet ist, die einst zur Sowjetunion gehörten. Er bedeutet, dass es sich bei der Ladung der Kleinlastwagen um Leichen von in der Schlacht gefallenen Soldaten handelt.

Eine realistische Einschätzung dessen, wie erfolgreich die Gegenoffensive der Ukraine ausfallen wird, wird sich aller Voraussicht nach erst in den kommenden Wochen ergeben. Vorbereitet war sie laut örtlichen Militärexperten insofern ordentlich, als der Druck auf die russischen Truppen in der Region Cherson in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich gestiegen war – was unter anderem dazu führte, dass sich Russlands Generäle gezwungen sahen, Truppen in den Süden der Ukraine zu verlagern, die sie mutmaßlich lieber im Osten eingesetzt hätten. Ziel der ukrainischen Armee war es offenbar, dort mit einer systematischen Aufweichung der russischen Positionen den Boden für ihre Offensive zu bereiten.

US-Waffen

Eine Schlüsselrolle spielten und spielen amerikanische Boden-Boden-Raketen, die eine große Reichweite haben und mit denen bis heute Kommandoposten, Munitionsdepots und für den Nachschub von Putins Soldaten überlebenswichtige Infrastruktur ins Visier genommen werden. Das sind vor allem die Brücken, die über den Dnjepr führen.

Nicht einschätzen lässt sich die Reaktion der auf 20.000 Mann geschätzten russischen Truppen in Cherson, wenn sie nachhaltig von der Versorgung aus dem Hinterland abgeschnitten werden sollten. Entsprechend droht der Provinz in den kommenden Tagen und Wochen ein Kampf um buchstäblich jeden Meter Boden. (Klaus Stimeder aus Odessa, 2.9.2022)