In Wiener Neustadt spart sich Laura Feiersinger (rechts) die Bearbeitung von Ellen White. Die Rekordtorschützin des englischen Teams musste ihre Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden. Foto: IMAGO/Maurizio Borsari

Das Jubiläumsspiel hätte Sarina Wiegman auch angenehmere Gegnerinnen bescheren können. Gestern vor einem Jahr trat die Niederländerin an, Englands Fußballerinnen zum Titel bei der Heim-EM zu führen. Am Freitag landen die Lionesses mit Trainerin Wiegman in Wien-Schwechat, am Samstag (17.30 Uhr, ORF 1) spielen die frischgebackenen Europameisterinnen in Wiener Neustadt gegen Österreich in der WM-Qualifikation.

Es ist Wiegmans 21. Partie als englische Teamchefin. Noch ist die 52-Jährige ungeschlagen. 18 Siege, zwei Unentschieden, insgesamt nur fünf Gegentore stehen für die bisher zwölf Monate ihrer Amtszeit zu Buche. Ungeschlagen bleiben ist Wiegmans Auftrag, auch wenn ihre Erfolgstruppe Ausfälle zu verkraften hat. Neben Jill Scott, die bei der EM viermal als Wechselspielerin zum Einsatz gekommen war, hat auch Ellen White ihre Karriere beendet – zwangsläufig.

Drama um White

Das Aus für die Stürmerin von Manchester City, die alle sechs EM-Partien begonnen hatte, um die gegnerische Abwehr müdezuspielen, ehe sie ausgetauscht wurde, hat im Königreich für einiges Aufsehen gesorgt. Die 33-Jährige, die es in 113 Länderspielen auf 52 Tore gebracht hat, fühlt sich als Opfer einer misslungenen Akupunkturbehandlung infolge chronischer Rückenprobleme. Dabei soll ihre Lunge in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Die daraus resultierenden konditionellen Probleme hätten EM-Spiele über die volle Distanz verhindert. Erst in der Vorwoche verkündete Englands Rekordtorschützin offiziell ihr Karriereende.

Neben dem routinierten Duo Scott/White fehlen Wiegman in Wiener Neustadt und am Dienstag im Heimspiel gegen Luxemburg noch Fran Kirby und Chloe Kelly verletzungsbedingt. Kelly hatte im EM-Finale zu Wembley gegen Deutschland das Tor zum 2:1-Triumph in der Verlängerung erzielt.

An der Stärke der Lionesses hat sich durch die Ausfälle wenig geändert. "England spielt sehr robust, athletisch, sie sind spritzig und schnell. Das ist einfach ein gutes Gesamtpaket", sagte Österreichs Verteidigerin Marina Georgieva. Die 25-jährige Niederösterreicherin kam stolz ins Teamtrainingslager nach Bad Tatzmannsdorf. Nicht zuletzt ihre Leistungen bei der EM bescherten den Wechsel vom wenig glamourösen deutschen Bundesligisten SC Sand zu Paris Saint-Germain, der nach Lyon zweitbesten Adresse im französischen Frauenfußball.

Selbstvertrauen tut dort not, Georgieva mangelt es daran auch in Bezug auf die anstehenden Aufgaben in der WM-Qualifikation nicht. Sie verweist auf die jüngsten beiden Partien der Österreicherinnen gegen England, die auswärts jeweils nur mit 0:1 verloren gingen – erst in der WM-Qualifikation Ende November 2021 in Sunderland, dann zur EM-Eröffnung am 6. Juli in Manchester. Freilich war die Auswahl des österreichischen Fußballbundes (ÖFB) beide Male unterlegen gewesen, aber im Old Trafford hatte es auch Phasen gegeben, in denen sich die Partie zuungunsten der hohen Favoritinnen entwickeln hätte können. "Die Null halten, stabil bleiben und Nadelstiche setzen", ist Georgievas Rezept für Samstag. Die rund 2.500 Fans in Wiener Neustadt – erstmals ist ein Spiel des Frauennationalteams ausverkauft – können mithelfen. Georgieva: "In diesem kleineren Stadion spürt man die Energie der Menschen umso deutlicher."

Leichte Leichtigkeit

Teamchefin Irene Fuhrmann setzt auf das bei der EM erspielte Selbstvertrauen ihrer Viertelfinalistinnen. Diese können zudem mit einer gewissen Leichtigkeit einlaufen. Schließlich stehen die Österreicherinnen so oder so im Playoff um ein Ticket für die WM 2023 in Australien und Neuseeland. Der dazu nötige zweite Platz in Gruppe D ist einzementiert, nach der Partie gegen die als Gruppensiegerinnen praktisch feststehenden Engländerinnen empfängt die ÖFB-Auswahl am Dienstag ebenfalls in Wiener Neustadt noch Nordmazedonien. Zählt Österreich letztlich zu den drei besten der neun Gruppenzweiten, steigt es im Oktober erst in die zweite Runde des Playoffs ein, in der es um zwei fixe WM-Tickets geht.

In Hinblick auf diese Aufgabe war Fuhrmann froh, ihren Kader, in dem Viktoria Schnaderbeck und Lisa Makas nach ihren Rücktritten vermisst werden, eine ganze Woche beisammen gehabt zu haben. "Manche Spielerinnen kommen aus dem Trainingslager ihrer Vereine, manche aus der Champions-League-Qualifikation mit Reisestrapazen – wir haben die Zeit gebraucht."

Kollegin Wiegman würde zustimmen – die Feierlichkeiten der Engländerinnen haben sicher auch Substanz gekostet. (Sigi Lützow, 2.9.2022)