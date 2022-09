Inspekteure der Internationalen Atomenergiebehörde sind beim Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine eingetroffen

Rawil Maganow war ein Topmanager bei Lukoil. Foto: imago/ITAR-TASS

Unter unklaren Umständen starb am Donnerstag der Verwaltungsratschef des russischen Ölkonzerns Lukoil, Rawil Maganow. Wie russische Medien meldeten, stürzte er aus einem Fenster des Zentralen Krankenhauses im Westen Moskaus, in dem zuvor auch der letzte Staatschef der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, verstorben war. Maganow war dort wegen Herzproblemen in Behandlung.

Laut einer anonymen Quelle innerhalb der Polizei gehen die Ermittler von einem Suizid aus, schrieb die staatliche Agentur Tass. Der Konzern Lukoil hingegen nannte eine "schwere Krankheit" als Ursache.

Allerdings regten sich Zweifel, da der Vorstand von Lukoil im März ein Ende des Ukraine-Krieges gefordert hatte. Zudem war der Balkon von Maganows Zimmer wegen Umbauten für Kameras nicht einsehbar. Das renommierte Spital gilt eigentlich als gut überwacht. Wie DER STANDARD berichtete, starben allein in den ersten fünf Monaten des Jahres 2022 acht russische Oligarchen eines nicht natürlichen Todes.

IAEA-Mission vor Ort

Für Aufregung sorgte am Donnerstag einmal mehr die Sicherheitslage rund um das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja. Die Delegation von Expertinnen und Experten unter Führung von IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi traf erst nach mehrstündiger Verzögerung beim Kraftwerk ein. Dass die Gegend rund um das größte AKW Europas immer wieder unter Beschuss gerät, hatte Ängste vor einer atomaren Katastrophe ausgelöst und schließlich zur Einigung auf eine unabhängige Inspektion geführt. Kampfhandlungen waren es aber auch, die den Konvoi zunächst unweit der Anlage ins Stocken geraten ließen. Wie gewöhnlich machten beide Seiten einander für den Beschuss verantwortlich.

Das Kraftwerk ist unter der Kontrolle der russischen Besatzer, wird aber – unter deren Aufsicht – weiterhin von ukrainischem Personal betrieben. Die ukrainische Seite beschuldigt Russland unter anderem, die Anlage als Schutzschild für den Beschuss umliegender Städte zu missbrauchen, zumal Gegenangriffe auf russische Stellungen in der Nähe des Kraftwerks mit erheblichen Risiken verbunden wären. Zudem sollen Truppen des Aggressors auch die geplante Route des IAEA-Konvois beschossen haben. Umgekehrt wirft Russland ukrainischen Einheiten vor, in den Morgenstunden einen Angriff zur Eroberung des Kraftwerks versucht zu haben.

Unruhe in Transnistrien

Offiziell geben beide Seite an, die IAEA-Mission zu unterstützen. Wie lange das Inspektionsteam unter den gegebenen Umständen vor Ort bleiben kann, blieb am Donnerstag aber zunächst ungewiss. IAEA-Chef Grossi erklärte vor Journalisten, man wolle die geplanten Kontrollen nicht abbrechen, nachdem man schon so weit gekommen sei.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow sorgte indes für Beunruhigung in der an die Ukraine grenzenden Republik Moldau. In der dortigen Region Transnistrien herrscht ein international nicht anerkanntes prorussisches De-facto-Regime. Jede Gefährdung der Sicherheit der dort stationierten russischen Truppen würde "nach internationalem Recht als Angriff auf Russland gewertet", erklärte Lawrow. (Thomas Fritz Maier, Gerald Schubert, 2.9.2022)