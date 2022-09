PiS-Parteichef Jarosław Kaczyński bei einer Kranzniederlegung anlässlich des Jahrestages des Beginns des Zweiten Weltkriegs. Foto: AP/Michal Dyjuk

Für Arkadiusz Mularczyk ist es ein großer Tag: Endlich kann er seinen "Bericht über Verluste, die Polen aufgrund der deutschen Aggression und Okkupation in der Zeit des Zweiten Weltkriegs 1939–1945 davongetragen hat" der Öffentlichkeit vorstellen. Im Warschauer Königsschloss, das die Deutschen 1944 – so wie die ganze Innenstadt Warschaus – dem Erdboden gleichgemacht und die Polen nach dem Krieg wiederaufgebaut haben, vermischt er dann aber alles: jüdische Tote in Vernichtungslagern, ermordete Widerstandskämpfer, Verletzte und Zwangsarbeiter, nicht geborene Kinder, materielle Verluste, zerstörte Bauten, entgangene Steuern, verfallene Versicherungen. Der Vortrag ist eine Zahlenliste. Dann fasst er zusammen: Dies ergebe eine Summe von umgerechnet mehr als 1,3 Billionen Euro an Kriegsverlusten.

Wahlkampfmunition

Der Abgeordnete der seit 2015 regierenden nationalpopulistischen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hatte schon 2019 verkündet, dass der von ihm geleitete PiS-Parlamentsausschuss zu Reparationsfragen seine Arbeit beendet habe. Der Bericht verschwand dann aber in einer Schublade von PiS-Parteichef Jarosław Kaczyński, er machte nach den Wahlen 2019 nicht weiter. Zwar hielten Kaczyński, Mularczyk, Premier Mateusz Morawiecki und andere PiS-Politiker das Thema Kriegsreparationen die ganze Zeit am Köcheln, nun erst aber soll die antideutsche Karte die Wiederwahl der PiS im Herbst 2023 retten.

Schon seit Jahren behaupten Kaczyński, Morawiecki und andere PiS-Politiker, dass Polen niemals Reparationen von Deutschland bekommen habe – anders als andere Staaten. Das ist aber falsch: Polen bekam acht Jahre lang – von 1945 bis 1953 – Baumaterialien, Rohstoffe, Möbel, Kleidung und viele weitere Produkte aus der laufenden Fabrikproduktion. Die Reparationen wurden akribisch notiert und liegen seit Jahren in einem zweibändigen Werk zur Einsicht vor. Die Gesamtheit der von Nachkriegsdeutschland aufzubringenden Werte sollte bei 20 Milliarden US-Dollar liegen.

Zehn Milliarden an die Sowjetunion

Die Sowjetunion, die die schwersten Kriegsverluste davongetragen hatte, sollte die Hälfte erhalten, also zehn Milliarden US-Dollar. Wie viel Polen in den acht Jahren erhalten hat, ist heute kaum noch zu schätzen. 1953 verzichteten erst die westlichen Alliierten, dann die Sowjetunion und die damalige Volksrepublik Polen auf weitere Reparationen. Erst bei einem Friedensvertrag sollte die Frage neu gestellt werden. Doch beim Zwei-plus-vier-Vertrag 1990 zwischen den beiden Deutschlands und den vier Alliierten kam das Wort "Reparationen" gar nicht vor. (Gabriele Lesser aus Warschau, 1.9.2022)