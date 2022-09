Was Armin Wolf und E-Control-Ex-Chef Boltz an der Causa Wien Energie nicht verstehen, Kritik an sechsstelliger Abfindung des Bayerischen Rundfunks für Wiener Ex-Programmdirektor Scolik

Elrond und Galadriel (Robert Aramayo und Morfydd Clark) sind nur zwei von sehr vielen erstaunlichen Geschöpfen aus "Herr der Ringe – Die Ringe der Macht", ab 2. September auf Amazon Prime. Foto: Amazon Prime Studios

Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

"Ringe der Macht", "Andor", "Die Königin": Die besten Serien im September – Amazon Prime startet "Die Ringe der Macht", Disney+ schickt den nächsten "Star Wars"-Helden ins Feld, Sky erinnert an das Attentat von München, Netflix lädt mit Sisi zum Schmachten ein

Serienreif-Podcast über die Spezialeffekte in "House of the Dragon" – Das Prequel zu "Game of Thrones" ist voll mit visuellen Effekten – aber sind sie auch gut und passen in die Story? Wir haben dazu den Experten Kris Staber von Arx Anima befragt

Was Armin Wolf und E-Control-Ex-Chef Boltz an der Causa Wien Energie nicht verstehen – Übliche Geschäfte, aber sonst keine Betroffenen: Es war schwer, schlauer zu werden in "ZiB 2" und "Wien heute"

Kritik an sechsstelliger Abfindung des Bayerischen Rundfunks für Wiener Ex-Programmdirektor Scolik – Der Vertrag des 63-jährigen Reinhard Scolik wäre noch bis zum Beginn seines Ruhestandes Ende September 2024 gelaufen

TV-Quoten im August: ORF-Minus nach Olympiahoch im Vorjahr – ORF 2 und Servus TV weitgehend stabil, ProSiebenSat.1Puls4 mit Zuwachs

Andreas Rast ist neuer Geschäftsführer der "Presse" – Änderung nach Herwig Langangers Bestellung zum Vorstand der Styria Media Group AG. Stefan Körner wird als Prokurist Mitglied der erweiterten Geschäftsführung

Olympia 72, Hungern, pumpen, posten, Der Club der toten Dichter: TV-Tipps für Donnerstag – Am Schauplatz Gericht: Der 10 Millionen Gewinn, Stöckl, Eco, Talk im Hangar – Mit Radiotipps

