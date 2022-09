Erdstöße erreichten Magnitude von 3,8, sorgten aber wegen des besonderen Timings für Schmunzeln im Parlament. Das Erdbeben war auch in Vorarlberg zu spüren

Blick auf Vaduz. Foto: REUTERS/ARND WIEGMANN

"Eine Versicherung lebt von der Solidarität", sagte Bettina Petzold-Mähr am frühen Donnerstagnachmittag im Landtag in Vaduz. "Das Problem ist nur, wenn sich in Liechtenstein ein starkes Erdbeben ereignet, dann ist die Chance doch sehr hoch, dass sämtliche Einwohnerinnen und Einwohner betroffen sind."



Der Beweis folgte in diesem Augenblick. Denn genau als das Parlament über eine Erdbebenversicherung debattierte, bebte tatsächlich die Erde – und das war auch im Landtag zu spüren. Das brachte die Abgeordnete der "Fortschrittlichen Bürgerpartei in Liechtenstein" zum Schmunzeln: "Und es rumpelt im Saal", sagte sie, ehe sie ihre Rede fortsetzte. Nach einem neuerlichen Erdstoß wurde die Sitzung unterbrochen und der Sitzungssaal geräumt, berichtet das "Liechtensteiner Volksblatt".

Volksblatt.li

Nach Angaben des Österreichischen Erdbebendienstes der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erreichten die Erdstöße im Fürstentum eine Magnitude von 3,8. Das Beben sei auch im benachbarten Vorarlberg deutlich gespürt worden, einige Personen seien ins Freie geflüchtet, so die ZAMG. Auch ein schwächeres Vorbeben sei von der Bevölkerung registriert worden.

Das Epizentrum lag nordöstlich der liechtensteinischen Hauptstadt Vaduz, die nur etwa 15 Kilometer von Feldkirch entfernt liegt. Aufgrund der Nähe könnte es laut ZAMG auch in Vorarlberg vereinzelt zu leichten Schäden gekommen sein. Schadensmeldungen seien aber noch keine eingetroffen.

Das Erdbeben ereignete sich um 13.57 Uhr. Der Erdbebendienst bat, das Wahrnehmungsformular auf der Homepage auszufüllen, die App Quake Watch Austria zu benutzen oder schriftliche Meldungen an die Adresse Hohe Warte 38, 1190 Wien zu schicken. (red, APA, 1.9.2022)