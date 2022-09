In dieser Galerie: 2 Bilder Der Stein des Anstoßes. Foto: APA/AFP/JOHN THYS Fernando Alonso ist kein großer Freund von Übertragungen des Team-Radios im TV. Foto: APA/AFP/JOHN THYS

Zandvoort – Fernando Alonso hat sich am Donnerstag kurz vor dem Grand Prix der Niederlande in Zandvoort bei Lewis Hamilton für seine verbalen Entgleisungen nach einer vom Briten verursachten Kollision am Wochenende entschuldigt. Der Spanier hatte den Briten einen "Idioten" genannt und zudem im Team-Radio, das weltweit zu hören war, gemeint, Hamilton könne nur gut starten, wenn er von vorne weg fahre.

Der siebenfache Weltmeister Hamilton hatte sich für die Kollision entschuldigt, die Kommentare des Spaniers aber abgetan. "Lewis ist ein Champion, eine Legende unserer Zeit", sagte Alonso. Er habe großen Respekt vor Hamilton. "Es ist etwas, was man in der Hitze des Moments sage, aber nichts davon ist wahr", erklärte der 41-Jährige und versprach künftig einfach zu schweigen. Er ist kein Freund der Übertragungen des Team-Radios im TV.

Später am Donnerstag kam es zu einem Treffen der beiden Piloten, wobei sich Alonso nochmals persönlich entschuldigt hat. Ein Bild auf Instagram zeigte die beiden miteinander, der Spanier hielt dabei ein vom Briten signiertes Mercedes-Kapperl in der Hand. "Ja, es ist meines", schrieb Alonso im Bildtext darunter. (APA/Reuters, 1.9.2022)