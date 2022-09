Donnerstagabend hat Ed Sheeran seine erste von zwei Shows im Wiener Ernst-Happel-Stadion absolviert. 65.000 Fans erlebten ein Hitfeuerwerk voller eingängiger Popsongs sowie das dazugehörige aufwendige Bühnenspektakel.

Songs wie "Tides", "Blow", "Shivers", "Love Yourself", "Perfect", "Afterglow" und "The A-Team" – von Balladen bis Mainstream-Pop zum Abtanzen war alles dabei, züngelnde Feuersäulen und dröhnende Gitarren inklusive. Ed Sheeran, der in den letzten Jahren karrieretechnisch einen riesigen Aufwind erlebt hat und trotzdem recht bodenständig wirkt, bewies 23 Nummern lang große Freude an seinem Job und wurde von begeisterten Fans gefeiert. Am Freitag besteht noch einmal die Möglichkeit, ihn live zu erleben, selbst für Kurzentschlossene – für die zweite Show gibt es noch Restkarten an den Abendkassen.

Ed Sheeran: Ihre Meinung, bitte!

Fall Sie gestern dabei waren: Wie fanden Sie das Konzert? Falls Sie heute hingehen: Worauf freuen Sie sich am meisten? Haben Sie Ed Sheeran schon bei anderer Gelegenheit live gesehen – und was ist Ihr Lieblingssong? Berichten Sie im Forum! (dahe, 2.9.2022)