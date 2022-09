Regisseur Simon Verhoeven verfilmt den Skandal um die Popgruppe unter dem Titel "Girl You Know It's True". Matthias Schweighöfer mimt den Produzenten Frank Farian

Die Newcomer Tijan Njie und Elan Ben Ali verkörpern die 80er-Jahre-Stars. Foto: LEONINE Studios / Denis Pernath

Berlin – Die Hauptdarsteller für den geplanten Film über die Popgruppe Milli Vanilli stehen fest: Ausgewählt wurden die Newcomer Tijan Njie aus Deutschland und Elan Ben Ali aus Frankreich. Sie spielen in "Girl You Know It's True" das Erfolgsduo Robert Pilatus und Fabrice Morvan, wie die Produzenten am Donnerstag mitteilten. Den Musikproduzenten Frank Farian wird Matthias Schweighöfer verkörpern.

Schauspieler Matthias Schweighöfer mimt den Produzenten Frank Farian. Foto: LEONINE Studios / Gordon Timpen

Ende der 1980er-Jahre landeten Milli Vanilli einen Hit nach dem anderen. Später wurde bekannt, dass das Duo gar nicht selbst gesungen, sondern nur die Lippen zu den Stimmen professioneller Sänger bewegt hatte. Die Musikwelt war erschüttert. Regisseur Simon Verhoeven verfilmt den Skandal nun. Gedreht werden soll bis Dezember 2022 in München, Berlin, Kapstadt und Los Angeles. Der Filmtitel gibt den Hit wieder, mit dem Milli Vanilli den internationalen Durchbruch geschafft hatten. (APA, 2.9.2022)