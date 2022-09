Medienunternehmer und Politiker Silvio Berlusconi ist seit nicht einmal 24 Stunden auf Tiktok und konnte bereits 7,8 Millionen Aufrufe verzeichnen. Foto: imago images/Independent Photo A / Fotograf: Luigi Mistrulli

Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi hat auf Tiktok debütiert. Der Medienunternehmer und Vorsitzende der rechtskonservativen Partei Forza Italia zeigte sich in seinem ersten Tiktok-Video in einem dunklen Anzug an seinem Schreibtisch. Der 85-Jährige führt den Wahlkampf verstärkt auf sozialen Netzwerken und vermeidet auch wegen seiner angeschlagenen Gesundheit größere Wahlkampfauftritte.

Kein Italienisch? Kein Problem!

Dank seines persönlichen Engagements im Wahlkampf hofft Berlusconi, seine Partei auf 20 Prozent der Stimmen zu bringen. Derzeit liegt die Forza Italia laut Umfragen bei rund zehn Prozent. "Ich habe diesen Kanal geöffnet, um über Themen zu sprechen, die Forza Italia und mir am Herzen liegen und die die Jugend betreffen. Wir werden über Ihre Zukunft sprechen, ich werde Ihnen sagen, wie ich Italien zu einem Land machen will, das Ihnen neue Chancen bietet und in dem Sie Ihre Träume verwirklichen können", sagte Berlusconi.

In typisch Italienischer Manier spricht er nicht nur von seinen Vorhaben, die Handgestik vermittelt auch Menschen ohne Italienischkenntnis, worum es in dem Video gehen könnte:

Karrierewechsel?

Berlusconis potenzielle Wählerinnen reagieren mit Humor auf den ersten Auftritt auf der Videoplattform. "Können Sie uns Ihre Beauty-Routine zeigen?", schreibt da eine Nutzerin. Eine andere fragt nach einem "Make-up-Tutorial", unschwer erkennbar in Bezug auf Berlusconis orangen Teint und seine dicke Schicht Make-up.

In der Bildunterschrift zum Video verspricht Berlusconi tatsächlich, sich mit Themen auseinandersetzen zu wollen, die vor allem die jungen Wählerinnen und Wähler ansprechen sollen. Ein Tiktok-Nutzer lässt sich nicht lange bitten: "Könntest du Fortnite mitbringen? Das wäre ein toller Inhalt."

Foto: TikTok

Ob sich Berlusconis Erfolg auf Tiktok auch auf das Wahlergebnis auswirken wird, bleibt abzuwarten. Bei über 326.000 Abonnenten, mehr als 652.000 Likes und 7,8 Millionen Aufrufen in den letzten 24 Stunden könnte man bei einer Wahlniederlage aber zumindest über eine berufliche Neuorientierung nachdenken. (APA, smw, 2.9.2022)