Erste Bilder verraten ein Setting im arabischen Raum. Foto: Ubisoft

Zahlreiche Gerüchte rankten sich in den letzten Monaten rund um ein Comeback der Action-Rollenspiel-Serie "Assassin's Creed". Am Donnerstag verkündete Hersteller Ubisoft offiziell den Titel der noch ohne Erscheinungsdatum versehenen Fortsetzung: "Mirage".



Via Twitter verkündete Ubisoft auch das historische Setting. Erste Bilder lassen Bagdad vermuten beziehungsweise eine offene Welt im arabischen oder vorderasiatischen Raum. Am 10. September ab 21 Uhr will Ubisoft in einem eigenen Livestream mehr zu dem Spiel verraten. Ein Erscheinen in diesem Jahr scheint unwahrscheinlich, hätte der französische Hersteller das Spiel doch sonst bereits auf der Ende Juli stattgefundenen Spielemesse Gamescom präsentiert.

Am 10. September will Ubisoft mehr zu dem Spiel verraten. Foto: Ubisoft

"Assassin's" online

Seit dem Erfolg des letzten Teils "Valhalla", der seit 2018 laufend mit Updates erweitert wird, wartet die große Fangemeinschaft auf die Ankündigung einer Fortsetzung. Der neue Teil sollte laut Gerüchten eigentlich ein DLC für "Valhalla" werden, dieser Plan wurde aber offenbar umgeworfen. Parallel zu "Mirage" arbeitet Ubisoft offenbar an "Infinity", einem großen Online-Universum, bei dem neue Settings als spätere DLCs ergänzt werden sollen. Wie dieses erweiterbare "Assassin's Creed"-Universum zu einem separaten Teil passt, muss Ubisoft wohl auch am 10. September erklären. (aam, 2.9.2022)