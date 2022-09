Die Geschäfte der Wien Energie sollen nun politisch untersucht werden. Foto: Reuters / Leonhard Foeger

Wien – Die Wiener FPÖ und die ÖVP machen sich für die Einsetzung einer Untersuchungskommission in der Causa Wien Energie stark. Unterstützung soll von den Grünen kommen. Sie hätten genug Stimmen, um diese einzusetzen, sagte ÖVP-Landesparteiobmann Karl Mahrer am Freitag. Er sieht erheblichen Aufklärungsbedarf, FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp sprach gar von Lügen von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ): "Bürgermeister Ludwig lügt täglich die Öffentlichkeit an", schreiben er und Klubobmann Maximilian Krauss in einer Aussendung. Sie sprechen zudem von einer "Nagelprobe" für die Neos, den kleinen Koalitionspartner der SPÖ in der Wiener Stadtregierung.

Die Grünen begrüßen in einer Aussendung die Einrichtung einer Untersuchungskommission und wollen sich an der Aufklärung beteiligen. "Wir hätten jedoch gerne noch vor der Einsetzung die Regeln für eine Untersuchungskommission erweitert. Denn aktuell können nur sehr eingeschränkt Fragen zum Geschäft der Wien Energie gestellt werden", sagte der Wiener Parteichef Peter Kraus. (APA, red, 2.9.2022)