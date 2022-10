Eine Art Facebook fürs Geschichtenerzählen: Das Buch-Start Up Story.one prämiert heuer zum zweiten Mal die besten Geschichten für den Storyteller Award 2022

Ich fasse mich kurz. 2500 Zeichen also. Das ist nicht viel. 2500 Zeichen ergeben eine Lesedauer von zwei, drei Minuten. 2500 Zeichen machen eine Geschichte: Story.one! Das sagt ihnen etwas? Kein Wunder, das Buch-Start-up hat gerade die 100.000er-Marke geknackt. Eine Art Facebook fürs Geschichtenerzählen mit dem Ziel, dass daraus Bücher entstehen. Self Publishing meets Social Media. Aktuell sind es 103.920 Geschichten, die Menschen für diese Online-Plattform schon geschrieben haben. Die Schlagworte und Rubriken sind mehr als divers: "Neueste", "Beliebteste", "Grätzl", "Verbindung", "Harmonie" oder "Beste Freundin". Es gibt eine "Story des Tages" und auch einen Newsletter für die Community. Oder Sie lassen sich durch den Geschichtomat 3000 einen Text vom Story.one-Algorithmus ausspucken.

Nicht wenige dieser Geschichten sind Bestseller-Bücher geworden, etwa die von Sonja Schiff. Foto: Sonja Schiff

Nicht wenige dieser Geschichten sind Bestseller-Bücher geworden, etwa die von Sonja Schiff, die gleich zu Beginn der Pandemie in Corona. Nichts wird mehr sein wie es war aufgeschrieben hat, was ihr dennoch Mut macht. Oder die Beiträge von Gregor Demblin, der nach einem Unfall auf der Maturareise im Rollstuhl landete und bei Story.one Wie ich lernte, Plan B zu lieben aufschrieb. Die ukrainische Bloggerin Valeria Shashenok, die nicht nur mit ihren Tiktok-Ästhetik-tauglichen Videos aus dem Bombenkeller, sondern auch mit ihrem schwarzen Humor bekannt wurde, hat mit 24.Februar – und der Himmel war nicht mehr blau eine Buchversion bei Story.one herausgebracht, die ein Spiegel-Bestseller wurde und mittlerweile auch auf Englisch erhältlich ist. "Die italienische Ausgabe erscheint jetzt bei der Mondadori-Gruppe", erzählt Hannes Steiner, Story.one-Verlagschef, der vor dessen Tod noch Hugo Portisch für die Publishing-Idee begeistern konnte (So sah ich mein Leben), aber mit dem Projekt vor allem auf der Suche nach jungen Talenten ist.

Hannes Steiner, Story.one-Verlagschef, konnte Hugo Portisch vor dessen Tod noch für die Publishing-Idee begeistern. Foto: Story.one

Ada Diagne heißt die Gewinnerin des Young Storyteller Award, der 2021 zum ersten Mal stattgefunden hat. In Menschen erzählt die Autorin, die sich mit Afrozentrismus, Erinnerungskultur und Ökofeminismus beschäftigt, wie das Leben der Menschen im Senegal ausschaut.

In Menschen erzählt Ada Diagne wie das Leben der Menschen im Senegal ausschaut. Foto: story.one

Übrigens: Die Einreichfrist für den diesjährigen Young Storyteller Award ist gerade zu Ende gegangen. Mit über 800 Büchern gab es 2022 mehr als doppelt so viele Einreichungen wie im Vorjahr. Wo stehen wir? Knapp 2300 Zeichen. Warum eigentlich 2500? "In dieser Länge", sagt Story.one-Verleger Steiner, "haben sich Menschen seit jeher Geschichten erzählt." (Mia Eidlhuber, 3.9.2022)