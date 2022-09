San Siro wird brodeln. Foto: Reuters/MASCOLO

Mailand – Der AC Milan hat vor dem Champions-League-Auftakt in Salzburg das brisante Stadtderby gegen Inter vor der Brust. Die Rossoneri sind in der Serie A nach vier Runden noch unbesiegt, gaben zuletzt mit einem torlosen Remis gegen Sassuolo aber zum zweiten Mal Punkte ab. Trainer Stefano Pioli ist trotzdem überzeugt, dass man am Samstag im prestigeträchtigen Duell des Titelverteidigers mit dem in der vergangenen Saison entthronten Meister bestehen wird.

"Die Mentalität unseres Teams ist unverändert stark, aber wir können besser spielen, technisch und wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen", betonte Pioli und strich die Bedeutung des Inter-Matches hervor. "Es ist ein Derby, die Rivalität ist stark und wir wissen, welches Gewicht das Ergebnis haben kann." Der in Sassuolo angeschlagen fehlende Divock Origi könnte ins Aufgebot zurückkehren, bei Ante Rebic ist das unwahrscheinlicher.

Inter wetzte unter der Woche mit einem Heim-3:1 gegen Aufsteiger Cremonese die Scharte der vorangegangenen Niederlage bei Lazio aus. Im 232. Derby müssen die Schwarz-Blauen erneut ohne den verletzten Starstürmer Romelu Lukaku ans Werk gehen, Coach Simone Inzaghi ist aber dennoch optimistisch. "Wir gehen nach dem wichtigen Sieg gut gerüstet ins Derby. Wir wissen, dass es ein heikles Match für uns und die Fans wird, aber wir werden topvorbereitet sein", sagte Inzaghi.

Sein Team liegt vor der fünften Runde einen Zähler hinter dem Spitzenduo Atalanta Bergamo und AS Roma auf Rang drei. Milan ist einen weiteren Zähler zurück Sechster, am Dienstag ist man dann ohne den Langzeitverletzten Zlatan Ibrahimovic zum Start der Königsklasse in Salzburg zu Gast. Der nur auf Platz 16 liegende FC Bologna mit Torjäger Marko Arnautovic sollte am Sonntag in La Spezia tunlichst den ersten Saisonsieg einfahren. Offen ist, ob Bologna-Neuzugang Stefan Posch erstmals zum Einsatz kommen wird. (APA, 2.9.2022)