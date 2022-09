Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ). Foto: IMAGO/Martin Juen

Wien – "Express"-Chefredakteur Richard Schmitt ist nicht unbedingt dafür bekannt, mit seinem ÖVP-nahen Onlinemedium der Stadt Wien nahezustehen. Am Donnerstag vergangener Woche skandalisierte Schmitt in dem Artikel "Yacht-Urlaub in Kroatien trotz Finanzdesaster: Wiens Finanzstadtrat Hanke vor Rücktritt?" Hankes Urlaub in Kroatien während der Wien Energie-Krise und behauptete, dass es im Zuge der Recherche ein "irritierendes Angebot" gegeben habe.

Im Zuge eines Anrufs Schmitts soll ein "Sprecher der Stadt Wien" in einem Telefonat zu ihm gesagt haben, dass der "Exxpress" auf die Erwähnung des Yacht-Urlaubs des Wiener Finanzstadtrats Peter Hanke (SPÖ) verzichten solle, dann würde eine "neue Medienstudie der Stadt Wien" dafür sorgen, dass die Stadt Wien künftig im "Exxpress" Inserate schalte. Der "Falter" berichtete am Dienstag in seinem Morgenmail darüber.

Pressesprecher bestreitet Junktim

Die von Schmitt ins Spiel gebrachte Wiener Medienstudie dient bereits seit zwei Jahren als Orientierung, wo die Stadt Wien inseriert. Sie werde sicher "positiv" für den "Exxpress" ausfallen, soll der Hanke-Sprecher laut Schmitt gesagt haben. Dieser weist allerdings gegenüber dem "Falter" und dem STANDARD die Darstellung Schmitts entschieden zurück. Er habe zwar die Thematisierung von Hankes Urlaub kritisiert, aber zu keinem Zeitpunkt ein Junktim zwischen Inseraten und dem Nicht-Erscheinen der Geschichte hergestellt. Hanke soll übrigens nicht wie von Schmitt geschrieben auf einer Motor-Yacht unterwegs gewesen sein, sondern auf einem Segelboot.

Hinweis auf Mediendiskursstudie

Im Zuge des Telefonats zwischen Schmitt und dem Pressesprecher soll es dann auch generell um das Verhältnis zwischen dem rechten "Exxpress" und der Stadt Wien gegangen sein sowie um einen Termin von "Exxpress"-Herausgeberin Eva Schütz bei Stadtrat Hanke zum Thema Inserate. Dem Vernehmen nach fühlt sich das Boulevardmedium in puncto Inseratenvergabe unfair behandelt. Hankes Pressesprecher sagt, er habe Schmitt, der als Chefredakteur auch selbst Anteile am "Exxpress" hält, darauf hingewiesen, dass im Herbst die neue Mediendiskursstudie erscheine, die dokumentiere, welche Medien welche Relevanz haben. Einen Konnex zwischen dem Wunsch nach Nichterscheinen der Urlaubsgeschichte und etwaigen Inseraten habe es definitiv nicht gegeben.

WKStA prüft, ob es einen Anfangsverdacht gibt

Nach einer anonymen Anzeige prüft jedenfalls die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), ob es einen Anfangsverdacht gibt. Erst danach wird entschieden, ob Ermittlungen aufgenommen werden. Ob Richard Schmitt selbst Anzeige erstatten werde, wollte er auf STANDARD-Anfrage nicht sagen. Der Grund? Er kommuniziere mit dem STANDARD nicht mehr, so Schmitt. Der STANDARD berichtete etwa, dass Schmitt wegen Ibiza-Berichten strafrechtlich verurteilt wurde, oder über Entschädigungszahlungen, die Katia Wagner nach Artikeln von Schmitt als damaliger Oe24.at-Chefredakteur zugesprochen bekam.

Schmitt mit Klage abgeblitzt

Schmitt, damals noch Chefredakteur bei krone.at, hatte vor rund zwei Jahren Helge Fahrnberger, Gründer des Medienwatchblogs Kobuk.at, wegen eines Tweets geklagt – der STANDARD berichtete. Fahrnberger schrieb auf Twitter zu einem Bericht Schmitts in der "Kronen Zeitung" und auf krone.at über die Gefährlichkeit von Radfahrern für Fußgänger 2018: "Wenn der @RichardSchmitt2 was schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stimmt, recht hoch. Wenn's um Verkehr geht, steigt sie gegen 100 %. #kobuk." Das Gericht sah die Kritik als zulässiges Werturteil. (red, 6.9.2022)