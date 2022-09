Nach Billa und Billa plus soll nun bald "Billa Pflanzilla" kommen. Foto: APA / Helmut Fohringer

Wien – Im Kaufhaus Gerngross auf der Wiener Mariahilfer Straße soll eine vegane Billa-Filiale entstehen, berichteten "Heute" und "Presse" am Freitag. Der neue Shop trägt demnach den Namen "Billa Pflanzilla" und führt ausschließlich pflanzliche Produkte. Zudem sollen Waren zum Verkauf stehen, die es bisher noch nicht bei Billa oder Billa plus zu kaufen gab. Die Eröffnung soll am 8. September erfolgen.

Die Reaktionen in den sozialen Medien auf Konzept und Namen fielen gemischt aus:

(APA, red, 2.9.2022)