Adieu, eigener WLAN-Router: Das neue Kabelmodem von Magenta hat ein unerfreuliches Geheimnis

Energieeffizienz und Reparaturfreundlichkeit: Handys sollen Energielabel bekommen

Smartphones: EU verlangt von Herstellern, fünf Jahre Ersatzteile zu liefern

Berlusconi auf Tiktok: Politik und Make-up-Tutorials

Zenbook 17 Fold OLED im Hands-on: Filofax-Schick für Enthusiasten

14-Jähriger starb in Schottland nach Tiktok-Challenge

"Assassin's Creed Mirage": Die Actionserie kehrt zurück

Qualcomm soll ausreichend VR-Brillen für das "Metaverse" sicherstellen