Mehr als 15.000 Menschen sind dieses Jahr weltweit an Affenpocken erkrankt. Foto: APA/dpa/Sven Hoppe

Wien – In Österreich hat es bisher 273 gemeldete Affenpocken-Fälle gegeben. Davon waren am Freitag bereits 86 Erkrankte, und somit 31,5 Prozent der Betroffenen, im Epidemiologischen Melderegister (EMS) als genesen gemeldet. Im Vergleich zur Vorwoche stiegen die Fälle um 20 Erkrankte an. Das ging aus dem Update der Fallzahlen auf der Internetseite der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vom Freitag hervor.

In Österreich ist in Zusammenhang mit den Affenpocken bisher noch kein lebensbedrohlicher Krankheitsfall aufgetreten. Nur in wenigen Fällen mussten Betroffene in Krankenhäusern versorgt werden. (APA, 2.9.2022)