Am Hancockberg. Winnetou und Old Shatterhand, schießend

(1874. Am Hancockberg. Winnetou und Old Shatterhand, schießend. Ringsum Kampfgetümmel. Winnetou stürzt und greift sich an die Brust. Old Shatterhand kniet sich neben ihn.)

OLD SHATTERHAND: Ist mein Bruder getroffen?

WINNETOU (nickt): Hier in der Brust. (Schwach): Mein Freund Schar-lih lege mich in seinen Schoß.

OLD SHATTERHAND (tut es): Hat mein Bruder noch einen Wunsch?

(Winnetou schließt die Augen und antwortet nicht. Das Kampfgetümmel endet. Der alte Hillmann und andere Siedler treten auf und bilden einen Kreis um die beiden. Wenig später erscheint, blutüberströmt, Walker.)

WALKER (erschöpft): Sie sind alle ausgelöscht.

Pierre Brice in seiner Paraderolle als Winnetou. Foto: APA/dpa/Horst Ossinger

OLD SHATTERHAND: Danke, Walker. Aber dieser wird auch auslöschen. (Zu Winnetou:) Hat mein guter Bruder noch einen Wunsch?

WINNETOU (noch schwächer): Winnetou bittet, ihm das Lied von der Königin des Himmels zu singen.

(Hillmann, Walker und die anderen formieren sich zu einem Halbkreis und singen "Ave Maria". Als der letzte Ton verklungen ist, bringt Winnetou Old Shatterhands Ohr ganz nah an seinen Mund.)

WINNETOU (mit letzter Kraft): Schar-lih … Ich glaube an den Heiland … Winnetou ist ein Christ …

OLD SHATTERHAND (unangenehm berührt): Oh, das ist aber jetzt – …

HILLMANN: Was hat er gesagt?

OLD SHATTERHAND: Ach, nichts…

WALKER: Was hat er gesagt?! Sag es uns!

OLD SHATTERHAND: Er hat gesagt, er ist ein Christ.

WALKER: Ein Christ?!

HILLMANN: Also, das geht aber wirklich gar nicht!

EIN SIEDLER: Plötzlich fühle ich mich ein wenig unwohl.

OLD SHATTERHAND (zu Winnetou, sanft): Mein Bruder, hör mir zu. Das geht nicht. Du kannst kein Christ sein. Als Mehrheitsbevölkerung kann man nicht mir nichts, dir nichts kulturelle Eigenarten einer Minderheit übernehmen. Das wäre so, als würdest du in Radebeul dein Haar kurz schneiden und blond färben lassen. Kulturelle Aneignung, verstehst du? Ihr habt nun mal euren Manitou, und wir haben –

WINNETOU: Aber mein Lehrer Klekih-Petra hat mir einst –

WALKER (wütend): Scheiß auf Klekih-Petra! Dem seine Zeit ist vorbei!

HILLMANN: Genau! Der soll sein Maul halten!

DER SIEDLER: Ich fühle mich verdammt unwohl hier!

OLD SHATTERHAND (zu Winnetou): Bitte, mein Bruder! Es geht nicht!

WINNETOU (sterbend): Aber ich bin es! Es war immer mein Wunsch! Und nun weiß ich, ich bin ein Chr- – –

OLD SHATTERHAND (hält ihm den Mund zu)

WINNETOU: Mmm! … Mmm! ... (Stirbt.)

OLD SHATTERHAND (schließt ihm die Augenlider und steht auf. Zu den anderen): Der Häuptling der Apachen ist in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Lasst uns nun beten und nicht mehr an seine Verirrung in der Stunde des Todes denken.

WALKER (versöhnlich): Gut, wir wollen das vergessen.

HILLMANN (nickt): Er war ein tapferer Krieger.

DER SIEDLER: Okay, ich bin dabei. Obwohl ich mich immer noch ein wenig unwohl fühle.

(Sie beten.

Vorhang)

(Antonio Fian, 2.9.2022)