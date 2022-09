Oren Simon (Yousef Sweid) und Maria Köhler (Seyneb Saleh) sollen einen Anschlag in München verhindern. Foto: Sky Studios/Amusement Park Film/CBS Studios

Im Gedenken an den Terroranschlag bei den Olympischen Sommerspielen 1972 ist ein freundschaftliches Fußballspiel des FC München gegen eine Tel Aviver Auswahlmannschaft geplant. Uneingeschränkte Freude löst die Begegnung nicht aus. "Zur Hölle mit den Zionisten", sagt Oren Simon, Datenanalyst im israelischen Geheimdienst.

Im Darknet entdeckt Oren mehr. Eine Computersimulation, die einen Anschlag auf das Münchner Stadium während der Partie durchspielt, ins Netz gestellt von einer Vereinigung, die sich Arabs of Freedom nennt. Es gebe zig gewalttätige Posts zum Spiel, müsse man nicht ernst nehmen schwächt ein Kollege ab. Der findet den Gegenbeweis: Die Person, die das gepostet hat, weiß mehr und plant Schlimmeres.

Viel Zeit bleibt nicht

Die Absender müssen gefunden werden. Viel Zeit bleibt aber nicht. Das Team aus Tel Aviv landet in übermorgen in München, das Spiel ist in fünf Tagen.

Mit der sechsteiligen Thrillerserie Munich Games, die im Heute spielt, erinnert der Abosender Sky an das Attentat bei den Münchner Olympischen Spielen vor 50 Jahren. Die ersten zwei Folgen sind bereits abrufbar, ab 4. September folgt die wöchentliche Ausstrahlung.

Sie knüpft an ein Trauma an, das bis heute wirkt. Am 5. September 1972 überfallen palästinensische Terroristen das israelische Quartier im olympischen Dorf. Ein israelischer Sportler wird während des Angriffs getötet, ein weiterer erliegt kurze Zeit später seinen Verletzungen. Neun Teammitglieder werden als Geiseln genommen.

Vom "Fauda"-Erfinder

Die Kidnapper fordern die Freilassung von 232 Palästinensern, einem japanischen Terroristen sowie den RAF-Terroristen Andreas Baader und Ulrike Meinhof. Der Befreiungsversuch endet im Desaster. Keine der Geiseln überlebt, fünf der Geiselnehmer sterben. Die Serie entwickelte Michal Aviram (Fauda), Regie übernahm Philipp Kadelbach (Wir Kinder vom Bahnhof Zoo). Vor dem Hintergrund soll die Polizistin Maria Köhler (Seyneb Saleh) die Katastrophe gemeinsam mit Oren (Yousef Sweid) verhindern, sie Libanesin, er Israeli. Aufgrund ihrer Herkunft entstehen Spannungen, die den Auftrag erschweren. Daraus entwickelt sich ein dichter Spannungsthriller nach dem Muster von Die Brücke und Der Pass. Dass der Rechtsstaat Verbrechensvermeidung eher behindert denn fördert, ist der beunruhigende Subtext. Sky zeigt zum Film eine Doku. Am 5. September blickt die ARD-Doku Tod und Spiele – München zurück. (Doris Priesching, 5.9.2022)

