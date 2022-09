In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: Marko Mestrovic Foto: Marko Mestrovic

Wien – Mit der Kampagne "Demo gehen statt untergehen" ruft die Bewegung Fridays For Future Austria zum weltweiten Klimastreik am 23. September 2022 auf. Entwickelt wurde sie von der Agentur Ortner & Weihs in Kooperation mit Neulichtfilm und dem Fotografen Marko Mestrovic.

ortner&weihs

Herzstück Kampagne sind ein Film (in verschiedenen Längen) in Kino und auf Online-Video-Plattformen sowie unterschiedliche Zielgruppen-Sujets, die in diversen Medien zum Einsatz kommen. (red, 2.9.2022)