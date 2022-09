"Life by Ella" bei Apple TV, "Adult Material" in der ARD Mediathek

STREAMINGTIPPS

SEKTE UND HORROR

Devil in Ohio Die junge Mae flüchtet vor einer Sekte, die Psychiaterin Suzanne (Emily Deschanel) nimmt sich ihrer an. Keine gute Idee. Netflix

EMPOWERMENT

Life by Ella Die 13-jährige Ella (Lily Brooks O’Briant) hat eine Chemotherapie hinter sich, jetzt will sie Gas geben, ihr Motto: Lebe dein bestes Leben. Ihr fürsorglicher Papa spielt da nicht immer mit. Apple TV

PORNOINDUSTRIE

Adult Material Hayley Squires spielt als unkonventionelle Heldin eine Pornodarstellerin, die sich mutig mit der Branche anlegt. ARD Mediathek

FERNSEHEN

7.50 GESCHEITES FÜR KINDER

Checker Julian Auch die Tiere müssen manchmal zum Arzt. Hündin Queeny muss heute ihre Tabletten nehmen. Wie das geht, checkt Julian mithilfe der Kleintierärztin Sandra. In einer Auffangstation für Reptilien versorgt Julian mit Tierarzt Markus eine Giftschlange, die eine dicke Wange hat. Bis 8.15, ARD

20.15 WESTERNUNIKAT

Denen man nicht vergibt (The Unforgiven, USA 1959, John Huston) Audrey Hepburn gerät als Cowboytochter Rachel zwischen die Fronten. Als behauptet wird, sie sei eigentlich ein verlorenes Kind des Kiowa-Stammes, drohen rassistische Vorurteile die Familie zu zerbrechen. Ein Western, der auch gesellschaftspolitische Themen verarbeitet. Bis 22.10, NDR

20.15 BIOPIC

Trautmann – Er kam als Feind und wurde ihr Held (D 2018, Marcus H. Rosenmüller) Als deutscher Soldat gerät Bernd Trautmann in britische Gefangenschaft, dort entdeckt der Trainer eines Provinzklubs sein Talent als Torwart. Er avanciert in England zum gefeierten Sportidol. Biopic um die Fußballlegende "Bert" Trautmann, die Titelrolle spielt David Kross. Bis 22.10, ORF 1

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Skyfall (USA/GB 2012, Sam Mendes)Mit Cyberterrorismus bekommt es Daniel Craig bei seinem dritten Einsatz als James Bond zu tun. Regisseur Sam Mendes (American Beauty) setzt bei seiner Frischzellenkur der Bond-Reihe dennoch sehr auf physische Qualitäten und bringt den Geheimagenten an die Grenzen seiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Bis 22.40, Servus TV

20.15 KUSCHELIG

Der König der Löwen (The Lion King, USA 2019, Jon Favreau) Neuverfilmung des Disney-Klassikers. Jon Favreau (The Jungle Book) lässt die Welt des Löwen Simba, der glaubt, am Tod seines Vaters schuld zu sein, neu erstehen. Bis 22.30, Sat1

Der kleine Simba soll die Thronfolge übernehmen, doch sein böser Onkel Scar ist dagegen – Remake des Disney-Klassikers "Der König der Löwen", 20.15 Uhr, Sat1. Foto: Disney

23.50 COMEDY UND MUSIK

Inas Nacht Bei Gastgeberin Ina Müller nehmen diesmal unter anderem Schauspielerin und Moderatorin Désirée Nosbusch und Kabarettist Sebastian Pufpaff Platz. Bis 00.50, ARD



(Astrid Ebenführer, 3.9.2022)