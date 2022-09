11.25 ANIMATIONSFILM

Ab durch die Hecke (USA 2006, Jeffrey Katzenberg) Drollige Waldtiere mischen eine biedere Bungalowsiedlung auf. Die Qualität der 3D-Digitalanimationen setzte sich klar von vorhergehenden Dreamworks-Hits ab. Gaudi für die Kleinen, aber auch für Große. Bis 12.40, ORF 1

20.15 FRAUENPOWER

Wonder Woman (USA 2017, Patty Jenkins)Die Halbgöttin Diana und das Amazonenvolk haben sich dem Kampf gegen Ares verschrieben. Als der US-Soldat Steve auf die abgeschottete Insel gerät, hört Diana erstmals vom Ersten Weltkrieg. Überzeugt, dass Ares hinter dem Krieg steckt, macht sie sich auf, um die Zivilbevölkerung zu retten. Ein weiblicher Lichtblick im dunklen DC-Universum von Batman und Superman mit einer fantastischen Gal Gadot. Bis 23.05, ProSieben

20.15 NATURGEWALT

Der Flug des Phoenix (The Flight of the Phoenix, USA 1965, Robert Aldrich) Ein Sandsturm zwingt ein Transportflugzeug zur Notlandung in der Wüste. Nur Techniker Hardy Krüger kann aus den Trümmern des alten ein neues Flugzeug bauen. Am Steuerknüppel: James Stewart. Bis 22.30, 3sat

20.15 TURBULENTES DATE

Nightlife (D 2020, Simon Verhoeven) Elyas M’Barek hat ein erstes Date mit Palina Rojinski, und das wird turbulenter als erwartet, sein Mitbewohner (Frederick Lau) hat sich mit Drogenhändlern eingelassen, die das von ihm verbockte Geld einfordern. Nicholas Ofczarek gibt den Gangsterboss. Rasante Romcom. Bis 22.05, ORF 1

21.45 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte – Duell der Meinungsmacher Bei Katrin Prähauser diskutieren Schauspieler Albert Fortell, der bei der Bundespräsidentschaftswahl Tassilo Wallentin unterstützt, Wirtschaftsethiker und Kommentator Christoph Lütge, Publizistin Gudula Walterskirchen und Falter-Journalistin Barbara Tóth über Wien Energie und Wahlen im Herbst. Bis 22.45, Servus TV

21.50 POLITTHRILLER

München (Munich, USA 2005, Steven Spielberg) September 1972: Nach der Ermordung von elf israelischen Olympiasportlern durch Palästinenser wird eine Vergeltungseinheit rekrutiert. Daniel Craig und andere töten, während sich Zweifel und Fehler einschleichen. Bis 00.25, Arte

Plant einen Anschlag: Carl (Ciarán Hinds) in Steven Spielbergs Politthriller "München", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Arte/Universal/Dreamworks

22.10 LANDVERMESSUNG

Weites Land: Niederösterreich In der zweiten Ausgabe ihrer Landvermessung will Regisseurin Jennifer Rezny Österreichs größtes Bundesland auf Klischees und unwidersprochene Eigenheiten abklopfen. Dafür besucht sie etwa Schauspielerin Erni Mangold, Tierkostümschneiderin Erika oder den Mittelaltermusiker Arnulf. Bis 23.00, ORF 2

1.30 WESTERN

Ein Fremder ohne Namen (High Plains Drifter, USA 1973, Clint Eastwood) Clint Eastwood variiert hier seine Rolle des einsamen Mannes ohne Namen aus den Sergio-Leone-Western und wird zum kaltblütigen Einzelkämpfer um die Moral des Wilden Westens. Bis 3.10, Arte

(Astrid Ebenführer, 3.9.2022)