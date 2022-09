Heute, Freitag, geht die für Tolkien-Fans zweifellos größte Geschichte aller Zeiten weiter. Um 20 Uhr drücken wir bei Amazon Prime die Play-Taste – seien Sie live dabei! Foto: Amazon Prime Studios

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Schauen Sie mit uns die erste Folge von "Die Ringe der Macht" – Um 20 Uhr drücken wir bei Amazon Prime die Play-Taste – seien Sie live dabei!

Valyrisch oder Sindarin: So entsteht eine Fantasysprache – Vor allem für Fantasyserien werden häufig eigene Sprachen entwickelt. Aber wie baut man eine Sprache ganz neu auf?

Radio-Feature "Franco A., Soldat und Terrorist" auf Ö1: Vom Wegschauen und vom Zufall – Der Beitrag der Ö1-Sendereihe "Hörbilder" beleuchtet den Fall des ersten verurteilten Rechtsterroristen der Bundeswehr

"Fake-Wahlbeobachter" bei Ungarn-Wahl: FPÖ-Politiker Krauss klagt "Vice" – Der Klubobmann der Wiener FPÖ behauptet, ein Artikel erwecke den Eindruck, er habe "Beihilfe zum Wahlbetrug" Viktor Orbáns geleistet

Lindsay Lohan spielt Hauptrolle in Netflix-Romanze "Irish Wish" – Die Story dreht sich um eine Frau, deren heimliche Liebe ihre beste Freundin heiraten will

"Demo gehen statt untergehen": Kampagne von Fridays For Future zum Klimastreik – Die Agentur Ortner & Weihs setzte den Aufruf gemeinsam mit Neulichtfilm und dem Fotografen Marko Mestrovic um

Wackersdorf, Grafity, The Who, Ein (un)möglicher Härtefall: TV-Tipps für Freitag – Grönlands Eisbärpatrouille, Unser Österreich: Niederösterreich – Leben am Eisernen Vorhang, Tracks – Mit Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend sowie ein geruhsames Wochenende!