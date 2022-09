Amizur Shapira – Der Mentor der Sprinterin

Es kann getrost angenommen werden, dass Amizur Shapira in den Stunden vor seinem Tod auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck nicht nur an seine Familie – zuvorderst an seine vier Kinder und seine Frau Shoshana – sondern auch an Esther Shachamorov gedacht hat. Um die von ihm entdeckte Läuferin zu einer Medaille zu führen, war der verdiente Trainer des Wingate Institute in Netanya nach München gekommen. Sein Schützling erreichte über 100 Meter und 110-m-Hürden das Halbfinale. Untergebracht war Shachamorov nur 200 Meter vom Mannschaftsquartier entfernt. Nach dem Tod ihres Mentors verließ sie die Spiele, beendete ihre Karriere aber nicht. 1976 in Montreal erreichte Esther Roth-Shachamorov als erste israelische Sportlerin ein Olympiafinale über 100-m-Hürden – auch zu Ehren ihres alten Trainers.

Amizur Shapiras Eltern kamen aus der Sowjetunion. Am 9. Juli 1932 in Tel Aviv geboren, entwickelte er sich zu einem vielseitigen Leichtathleten, seine größten Erfolge feierte er aber darin, Jugendliche für den Sport zu begeistern und an die Spitze zu führen. 1974 erschien posthum sein Buch "Leichtathletik in der Schule. Aus dem Nachlass eines Lehrers und Trainers". (lü)