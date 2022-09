Matteo Berrettini beim Realisieren des Achtelfinaleinzugs. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/ELSA

New York – Matteo Berrettini ist am Freitag ins Achtelfinale der mit 60,5 Mio. Dollar dotierten US Open eingezogen. Der als Nummer 13 gesetzte Italiener bezwang den schottischen Ex-Weltranglisten-Ersten und zweifachen Olympiasieger Andy Murray nach 3:47 Stunden mit 6:4,6:4,6:7(1),6:3. Er trifft nun auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina, der den Überraschungsmann Daniel Galan aus Kolumbien ebenfalls in vier Sets ausschaltete.

Für Murray, der seit drei Jahren mit einem künstlichen Hüftgelenk spielt, heißt es damit weiter auf sein erstes Major-Achtelfinale seit 2017 warten. Der 35-jährige Schotte, mittlerweile vierfacher Vater, hatte vor zehn Jahren den ersten von insgesamt drei Grand-Slam-Titeln in Flushing Meadows geholt.

Bei den Frauen hat die Nummer fünf des Turniers, die Tunesierin Ons Jabeur, die an 31. Stelle gereihte US-Amerikanerin Shelby Rogers mit 4:6,6:4,6:3 ausgeschaltet. Die diesjährige Wimbledon-Finalistin trifft in ihrem ersten US-Open-Achtelfinale nun auf die Russin Veronika Kudermetowa, die der Ungarin Dalma Galfi nur zwei Games überließ. (APA, 2.9.2022)