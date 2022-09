Marco Reus erledigte Hoffenheim. Foto: IMAGO/Ralf Treese

Dortmund – Borussia Dortmund hat zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga erobert. Mit dem 1:0 über die TSG Hoffenheim betrieb der BVB Wiedergutmachung für das Last-Minute-Blackout im vergangenen Heimspiel gegen Bremen (2:3) und setzte den bisherigen Spitzenreiter aus München vor dessen Spitzenspiel am Samstag bei Verfolger Union Berlin zumindest ein wenig unter Druck.

Vor 79.300 Zuschauern im Signal Iduna Park sorgte Marco Reus (16.) für den verdienten, aber am Ende hart erkämpften Sieg und eine gelungene Generalprobe vor dem Start in die Champions League vier Tage später an gleicher Stätte gegen den FC Kopenhagen. Dagegen verpassten die Gäste um den zur Pause ausgewechselten ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner einen Vereins-Startrekord. Nach zuvor drei Siegen in Serie musste sich Hoffenheim wieder geschlagen geben. (APA/dpa, 2.9.2022)