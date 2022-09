Israelische Truppen sichern den Tatort ab. Foto: REUTERS/Mussa Issa Qawasma

Hebron – Im Westjordanland ist am Freitag ein Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen worden. Der Mann habe zuvor einen israelischen Soldaten an einem Militärstützpunkt in der Nähe von Hebron mit einem Messer angegriffen und verletzt, teilten das palästinensische Gesundheitsministerium und die israelische Armee am Freitag mit.

"Ein mit einem Messer bewaffneter Angreifer" habe sich einem Militärposten genähert und auf einen Soldaten eingestochen, erklärte die israelische Armee. Ein anderer Soldat habe daraufhin das Feuer eröffnet und den Angreifer "ausgeschaltet". Der Soldat wurde nach Angaben von Armee und Rettungsdiensten leicht am Oberkörper verletzt. Er wird demnach im Krankenhaus behandelt.

Das palästinensische Gesundheitsministerium gab an, über den Tod des Palästinensers informiert zu sein, machte aber keine Angaben zu dessen Identität. (APA, 2.9.2022)