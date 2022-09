Williams lieferte noch einmal eine große Show und kämpfte um jeden Ball – doch es reichte nicht zu einem weiteren umjubelten Sieg. Sie unterlag der australischen Weltranglisten-46. Ajla Tomljanovic am Freitagabend (Ortszeit) im Arthur-Ashe-Stadion 5:7, 7:6 (7:4), 1:6. Es war bei ihrer 21. Teilnahme in New York die erst zweite Drittrundenniederlage. Die erste hatte sie bei ihrem Debüt 1998 gegen die Rumänin Irina Spirlea erlitten.