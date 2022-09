Luka Mladenovic (hinten) war auch bei der EM in Rom am Start. Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Tino Henschel

Lima – Der Salzburger Luka Mladenovic hat bei der Junioren-WM in Lima nach Gold über 100 m Brust seine zweite Medaille geholt. Der 18-jährige wurde über 200 m Brust in neuer persönlicher Bestzeit von 2:12,94 Min. Zweiter. Der Titel ging an den Japaner Asahi Kawashima (2:12,61). Mit Gold und Silber übertraf er die bisherige Österreich-Bestmarke von Dinko Jukic bei Junioren-Weltmeisterschaften (2006/Gold u. Bronze). Mladenovic hat in Peru auch noch die 50 m auf dem Programm. (APA, 3.9.2022)