Würden Sie für dieses Feature bezahlen? Foto: Twitter

Jegliche Neuerungen im Social Network Twitter wurden von der Community immer wieder genutzt, um stattdessen einen "Edit"-Button zu fordern, mit dem Tippfehler in Tweets geändert werden können. Diese Rufe werden nun erhört: Wie Twitter in einem Tweet und in einem Blogposting verkündet, wird derzeit eine Funktion zum nachträglichen Bearbeiten von Postings getestet.

Aktuell laufen die Tests nur bei Twitter intern. In den kommenden Wochen soll das Feature aber auf Abonnenten des kostenpflichtigen Services "Twitter Blue" ausgeweitet werden. Dieser ist in Österreich noch gar nicht verfügbar, sondern derzeit auf die USA, Kanada, Australien und Neuseeland beschränkt. In den USA kostet Twitter Blue 4,99 Dollar pro Monat.

Der Test per se wird vorerst regional auf ein Land eingeschränkt, später wird das Feature breiter ausgerollt. Ob dann auch reguläre User in den Genuss der Funktion kommen, ist nicht bekannt.

Wie das "Bearbeiten"-Feature funktioniert

Im Rahmen des Testlaufs wird es laut Twitter nur bis zu 30 Minuten nach Veröffentlichung eines Tweets möglich sein, diesen zu editieren. Die Bearbeitung wird transparent markiert, wodurch die Gefahr von Missbrauch eingedämmt werden soll. Im Sinne der Transparenz sollen User auf Wunsch die Editing-History und vorherige Versionen des Tweets sehen können. (stm, 3.9.2022)