Serena Williams hatte und hat viele Fans. Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS

Eine große Karriere geht zu Ende – und die Größten verneigen sich: Michelle Obama, Tiger Woods oder LeBron James huldigen Tennisstar Serena Williams. Eine Übersicht:

Tiger Woods: "Du bist buchstäblich die Größte auf und neben dem Platz. Danke, dass Du uns alle dazu inspiriert hast, unseren Träumen zu folgen. Ich liebe Dich, kleine Schwester!"

Rafael Nadal: "Sie ist eine Inspiration für viele Menschen auf der Welt. Sie hat Tennis so viel gegeben. Wir haben Glück, dass wir so lange eine so großartige Botschafterin wie Serena hatten.

LeBron James: "Herzlichen Glückwunsch, Du hattest eine unglaubliche Karriere. Was Du für den Sport und für Frauen getan hast, ist beispiellos. Es war mir eine Ehre, Deine Reise zu beobachten und mitzubekommen, wie Du alle Ziele, die Du Dir gesetzt hast, erreicht hast. Sieg, Niederlage oder Unentschieden: Wir wussten, dass Du die Größte bist."

Billie Jean King: Ihre unglaubliche Karriere hat Spuren in der Tennisgeschichte hinterlassen. Und doch kann es sein, dass ihre größten Leistungen erst kommen. Danke, Serena. Deine Reise geht weiter.

Michelle Obama: "Herzlichen Glückwunsch zu einer großartigen Karriere. Wir hatten das Glück mitzubekommen, wie ein junges Mädchen aus Compton zu einer der größten Sportlerinnen aller Zeiten herangewachsen ist. Ich bin stolz auf Dich, meine Freundin, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie Du mit Deinen Talenten weiter Leben verändern wirst."

Magic Johnson: "Wir haben die letzten US Open für die Größte aller Zeiten miterlebt: Serena Williams. Serena bedeutet so viel für den Sport, das Tennis, der Welt, jedem kleinen Mädchen und noch viel mehr jedem kleinen schwarzen Mädchen auf dem Planeten."



Michael Phelps: "Es war wirklich toll zuzusehen, wie Serena nicht nur den Tennissport verändert hat, sondern – noch wichtiger –, wie sie geholfen hat, die nächste Generation zu stärken.

Coco Gauff: "Danke, Serena. Wegen Dir glaube ich an diesen Traum. Die Wirkung, die Du auf mich hast, geht weit über alle Worte hinaus, die ich zusammengesetzt werden können. Und dafür sage ich danke, danke, danke, GOAT!"

Barbara Schett: "Es ist kaum zu glauben, dass die Ära von Serena Williams vorbei ist. Es war einfach unglaublich, welchen großen Kampf sie am Ende geliefert hat.

Andy Roddick: "Es war ein Lebensvergnügen zu sehen, wie Du zu dem wurdest, was Du bist. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Du als nächstes tust. Danke, meine alte Freundin."

Oprah Winfrey: "25 Jahre. Shero. Eine Legende für immer!"

Simone Biles: "Danke, dass Du den Sport für schwarze Athleten, für Athletinnen und jeden Sportler in eine neue Dimension gebracht hast." (sid, red, 3.9.2022)