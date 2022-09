Die gesamte Klinik wurde für sieben Tage unter Quarantäne gestellt. Foto: APA/AFP/TELAM/DIEGO ARAOZ

Tucumán – In Argentinien sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden drei Menschen an einer "Lungenentzündung unbekannter Ursache" gestorben. Wie der Gesundheitsminister der nordwestlichen Provinz Tucumán, Luis Medina Ruiz, am Donnerstag mitteilte, wurden dort in einer Privatklinik neun Fälle der Atemwegserkrankung festgestellt.

Acht der Erkrankten sind oder waren demnach Pflegekräfte der Klinik. Seit Montag seien drei der Infizierten gestorben.

Unbekannter Krankheitserreger

Die Gesundheitsbehörden versuchen nun herauszufinden, welcher Krankheitserreger die Lungenentzündungen auslöst. Bei den Untersuchungen in einem renommierten Labor in der Hauptstadt Buenos Aires konnten das Coronavirus, Grippeviren der Typen Influenza A und B sowie Hantaviren bereits als mögliche Ursachen ausgeschlossen werden.

Am Mittwoch hatte der Gesundheitsminister gesagt, neben einem Krankheitserreger würden nun auch mögliche "toxische" und "umweltbedingte Ursachen" geprüft. Untersucht würden dafür das Wasser und Klimaanlagen.

Klinik unter Quarantäne

Sowohl die WHO als auch das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) beobachten den Ausbruch. Die gesamte Klinik wurde für sieben Tage unter Quarantäne gestellt.

Das Gesundheitsministerium von Tucumán hatte die mysteriösen Krankheitsfälle am 30. August an die Pan American Health Organization (Paho) gemeldet. Die ersten sechs Patientinnen und Patienten entwickelten demnach zwischen dem 18. und 22. August Symptome wie Fieber, Schmerzen, Bauchschmerzen und Atemnot. Am 1. September meldete das Gesundheitsministerium drei weitere Fälle an die Paho, deren Symptome zwischen dem 20. und 23. August begonnen hätten.

Laut Paho werden alle Kontaktpersonen der Infizierten beobachtet, bislang habe keiner von ihnen Symptome entwickelt. Die drei gestorbenen Patientinnen und Patienten hatten den Angaben zufolge Vorerkrankungen. (Reuters, red, 3.9.2022)