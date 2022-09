Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist kein Geheimnis, dass die meisten Postings in sozialen Medien eine stark geschönte Version der Realität zeigen. Nicht so bei Be Real, denn hier müssen spontan aktuelle, unbearbeitete Momente veröffentlicht werden. Wir haben die App getestet.

Ebenfalls näher unter die Lupe genommen haben wir einen smarten Monitor von Samsung sowie diverse Skurrilitäten der IFA – vom Haustiertrockner bis zum smarten Vibrator. Außerdem freuen wir uns auf einen neuen, superschnellen USB-Standard und wundern uns, warum die deutsche Regierung kein Geld an die Bevölkerung überweisen kann. Spoiler: Es ist noch technisches Neuland.

Wir wünschen angenehme Lektüre!

Meinem Pickel beim Heilen zusehen: Tagebuch-App Be Real im Selbstversuch

Fünf Gadgets von der IFA: Von total verrückt bis sinnlich-lustvoll

Samsung M8 im Test: (K)eine smarte Alternative zu Apples Premium-Monitoren

Neuer USB-Standard ist doppelt so schnell wie der Vorgänger

Deutscher Staat kann seinen Bürgern kein Geld überweisen

Hack bei Samsung: Persönliche Kundendaten entwendet

Ein-Wort-Tweets von "Freiheit" bis "Züge": ein Trend sorgt für Verwirrung

Twitter bekommt bald einen "Bearbeiten"-Button – für Kunden, die dafür bezahlen

Sperre aufgehoben: Parler ist auch bei Google Play wieder verfügbar