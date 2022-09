Das Geschäft der Kette Walmart wurde evakuiert. Foto: AP / Seth Perlman

Tupelo – In der US-Stadt Tupelo im Bundesstaat Mississippi hat der Pilot eines Kleinflugzeugs damit gedroht, absichtlich in ein Kaufhaus der Kette Walmart zu fliegen. Das Kaufhaus sowie ein Geschäft in der Nähe seien am Samstagmorgen evakuiert worden, teilte die Polizei in Tupelo mit. Videos in den sozialen Medien zeigten, wie ein Kleinflugzeug über der Stadt kreiste. Die Bürger der Stadt wurden gebeten, das betroffene Gebiet zu meiden.

Der Gouverneur von Mississippi, Tate Reeves, schrieb auf Twitter, Polizei und Notfallteams verfolgten die "gefährlichen Situation" genau. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 5.00 Uhr (Ortszeit) alarmiert worden und habe in direktem Kontakt mit dem Piloten gestanden. Nach mehreren Stunden drehte der Pilot nach Norden ab, wenig später wurde bekannt, dass das Flugzeug auf einem Acker gelandet sei. Unklar war, ob der Pilot über eine Flugberechtigung verfügte und was er vorhatte. (APA, Reuters, 3.9.2022)