König entschuldigt sich, sollte jemand seine "ausschweifende und impulsive Art zu feiern, zu tanzen und zu sprechen", als unangenehm empfunden haben. Foto: Annette Kelm

Berlin – Der deutsche Galerist Johann König wehrt sich in einer Stellungnahme gegen Vorwürfe, er habe sich in den vergangenen Jahren sexuell übergriffig verhalten. Über entsprechende Anschuldigungen hatte die deutsche Wochenzeitung "Die Zeit" vor wenigen Tagen berichtet. Der Berliner Galerist bezeichnet die Recherche als "falsch und irreführend", schreibt heute die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (F.A.Z.). Er ortet das Streuen von Gerüchten und will gegen die "Verleumdung" rechtlich vorgehen: "Ich bin mir jedoch sicher, dass auch bei einem juristischen Erfolg der Schaden bleibt."

Die Übergriffigkeiten, die ihm zur Last gelegt werden, hätten "definitiv nicht in der beschriebenen Form stattgefunden", zitiert die F.A.Z. König. Er könne sich aber vorstellen, dass seine "ausschweifende und impulsive Art zu feiern, zu tanzen und zu sprechen, die Kombination aus Party oder Nachtclubatmosphäre, überfüllten Räumen, Alkohol, Dunkelheit, meinem schlechten Sehen, dazu geführt haben kann, dass sich Frauen oder auch Männer von mir bedrängt gefühlt oder ich sogar als übergriffig empfunden wurde." Sollte jemand sein Verhalten als unangenehm empfunden haben bedaure er das; er wolle sich "in aller Form entschuldigen".

Vorwürfe reichen teils fünf Jahre zurück

"Die Zeit" hatte sich auf Aussagen von zehn Frauen berufen, neun davon blieben anonym. Die geschilderten Übergriffe liegen in einigen Fällen mehr als fünf Jahre zurück, Gerüchte kursieren bereits seit geraumer Zeit. Die aktuellen Vorwürfe reichen von unangebrachten Küssen und Berührungen bis zu Versuchen, Frauen zu begrapschen. Am Rande der Pariser Kunstmesse Fiac 2017 soll König sich an ihnen gerieben und ihre Brüste berührt haben. Eine Ausstellungsassistentin soll gesehen haben, wie König eine Frau in eine Toilettenkabine drängen wollte. Mehrere Personen bezeugen, solch eine Szene beobachtet zu haben.

In seiner Stellungnahme kritisiert König auch das Vorgehen der "Zeit"-Journalistinnen. So sei ihm in einem gespräch nicht genügend Zeit eingeräumt worden, sich zu den Anschuldigungen zu äußern. Er habe den Eindruck gewonnen, "dass der Artikel bereits fertig geschrieben war". (red, 3.9.2022)