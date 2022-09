Ein Leck in einer Treibstoffleitung verhinderte den Liftoff. Ein neuerlicher Startversuch ist frühestens am Montag oder Dienstag möglich.

Erneut haben technische Probleme den für Samstagabend (MESZ) vorgesehenen Start der Mondrakete SLS am Weltraumbahnhof Cape Canaveral platzen lassen. Ein Treibstoffleck war diesmal der Grund für die Absage der 42-tägigen Artemis-1-Mission. Das Loch war wenige Stunden vor dem geplanten Abheben der Rakete an einem Rohr entdeckt worden, mit dem rund drei Millionen Liter Wasserstoff und flüssiger Sauerstoff in die Tanks gepumpt werden sollten, wie die Nasa mitteilte.

Mehrere Versuche, das Problem zu lösen, waren gescheitert, erklärte Nasa-Sprecher Derrol Nail. Zum Zeitpunkt der Startabsage seien die Wasserstofftanks zu elf Prozent gefüllt gewesen, hieß es weiter. Als mögliche nächste Starttermine waren Montag oder Dienstag genannt worden. Danach gibt es erst wieder ab dem 19. September eine neue Startmöglichkeit.

Gescheiterter Erster Versuch



Am Montag war der erste Startversuch rund 40 Minuten vor dem Liftoff wegen eines technischen Problems kurzfristig abgesagt worden. Aufgrund von Leitungsproblemen konnte eines der vier Haupttriebwerke der SLS-Rakete vor dem Start nicht auf die erforderliche Temperatur gekühlt werden, zudem wurde ein kleines Leck an einem Bauteil des Wasserstoffversorgungssystems entdeckt.

50 Jahre nach der letzten Apollo-Mission soll im Rahmen der Mission Artemis 1 das neue Crew-Raumschiff Orion mit einem unbemannten Flug getestet werden. Das Service- und Antriebsmodul von Orion, das sogenannte European Service Module, ist großteils in Deutschland gebaut worden und trägt deshalb den Namen "Bremen".

Dunkle Wolken über der neuen Schwerlastrakete Space Launch System (SLS) der Nasa. Vielleicht klappt der Start Anfang nächster Woche. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Kevin Diets

Bemannte Mission in zwei Jahren

Nach einem erfolgreichen Start sollte die Orion-Kapsel rund 90 Minuten später die Erdumlaufbahn verlassen. Einige Tage später soll Orion bis auf knapp 100 Kilometer an die Mondoberfläche heran fliegen und bei der Rückkehr im Pazifik wassern. Wenn das Vorhaben gelingt, sollen 2024 bei der Nachfolgemission Artemis 2 erstmals wieder Astronautinnen und Astronauten um den Mond fliegen. Frühestens 2025 sollen mit Artemis 3 wieder Menschen auf dem Mond landen. (red, APA, 3.9.2022)