Mit seinem 465-Millionen Euro-Investment möchte Amazon nicht baden gehen. Foto: Amazon / Prime Video / Ben Rothstein

Los Angeles – Nach Angaben von Amazon haben mehr als 25 Millionen Menschen das "Herr-der-Ringe"-Prequel "Die Ringe der Macht" an dessen ersten Ausstrahlungstag am Freitag gesehen. Das sei Rekord für den Streaminganbieter Amazon Prime.

Die Serie spielt in J.R.R. Tolkiens Mittelerde-Universum, rund 4.000 Jahre vor den in der Trilogie "Herr der Ringe" erzählten Ereignissen. Amazon plant, die "Ringe der Macht" über fünf Staffeln in 50 Stunden zu entfalten.

Amazon Prime Video Deutschland

Das US-Unternehmen hat mehr als 465 Millionen Dollar (467 Millionen Euro) in die erste Staffel investiert, was sie zu einer der teuersten Serien aller Zeiten machte. Gedreht wurde die Staffel in Neuseeland. (Reuters, red, 3.9.2022)