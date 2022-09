Amstetten – Im Rennen um die Tabellenführung in der 2. Fußball-Liga hat der SKU Amstetten mit dem am Freitag siegreichen SV Horn wieder gleichgezogen. Amstetten gewann am Samstag zuhause gegen Blau Weiß Linz knapp mit 1:0 (0:0) und liegt nach der 7. Runde und fünf Siegen sowie zwei Remis punktegleich mit Horn an der Spitze. Thomas Mayer erzielte in der 82. Minute das Goldtor.

Die Young Violets siegten bei Sturm Graz II durch einen von Denis Dizdarevic verwerteten Elfmeter (90.) 2:1 und feierten damit den ersten Sieg. Dornbirn münzte die Cup-Euphorie im Auswärtsspiel bei Rapid II ebenfalls zum ersten Saisonsieg (1:0) um. Lars Nussbaumer (18.) traf entscheidend, Rapid ist weiter sieglos. Am Sonntag winkt dem SKN St. Pölten (zuhause gegen FAC) oder dem GAK (in Kapfenberg) Platz drei. (APA, 3.9.2022)

Ergebnisse 2. Liga – 7. Runde:

Freitag

SV Lafnitz – Vienna 3:0 (2:0)

SV Horn – FC Liefering 3:1 (1:0)

Vorwärts Steyr – FC Admira 2:1 (0:1)

Samstag

SKU Amstetten – Blau Weiß Linz 1:0 (1:0)

Rapid Wien II – FC Dornbirn 0:1 (0:1)

SK Sturm Graz II – Young Violets Austria Wien 1:2 (0:0)

Sonntag

SKN St. Pölten – FAC Wien 10.30 Uhr

Kapfenberger SV – GAK 12.30 Uhr