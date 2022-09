Carlos Alcaraz stürmt ins Achtelfinale. Foto: EPA/JUSTIN LANE

New York – Carlos Alcaraz ist am Samstag unwiderstehlich ins Achtelfinale der mit 60,5 Mio. Dollar dotierten US Open eingezogen. Der als Nummer drei gesetzten Spanier, der mit 19 schon Mitfavorit beim letzten Tennis-Major des Jahres ist, fertigte den US-Amerikaner Jenson Brooksby mit dreimal 6:3 ab. Weiter ist auch der als Nummer sieben gereihte Brite Cameron Norrie nach einem 7:5,6:4,6:1 über den Dänen Holger Rune. Auch der Wimbledon-Halbfinalist hat noch keinen Satz in Flushing Meadows verloren.

Bei den Frauen sorgten Petra Kvitova und die als Nummer neun gesetzte Spanierin Garbine Muguruza für einen Thriller. Die Tschechin musste zwei Matchbälle abwehren und nutzte letztlich erst ihren vierten zum 5:7,6:3,7:6(12/10)-Erfolg. Die seit Kurzem mit ihrem Coach Jiri Vanek verlobte Kvitova ist im WTA-Ranking wieder auf dem Vormarsch. Die zweifache Wimbledonsiegerin ist auf dem Sprung zurück in die Top 20. (APA, 3.9.2022)