Von der richtigen Nutzung von Suchmaschinen bis zur Erklärung des Begriffs "Social Media" – das neue Pflichtfach bietet ein breites Spektrum. Foto: imago images/Fotostand

Das neue Schuljahr bringt in den ersten drei Klassen der AHS-Unterstufe und der Mittelschule mit "Digitale Grundbildung" einen neuen Pflichtgegenstand. Das Fach soll das inhaltliche Gegenstück zur im Herbst 2021 begonnenen Ausstattung der Schüler mit günstigen Endgeräten sein. Auf dem Lehrplan stehen aber nicht nur sogenannte "informatische" Fähigkeiten, sondern auch Medien- und Anwendungskompetenz.

Social Media

Ganz neu ist die "Digitale Grundbildung" nicht: Sie wurde bisher aber als sogenannte "verbindliche Übung" unterrichtet – also ohne Benotung. Die Schulen hatten außerdem die Wahl: Sie konnten für die verbindliche Übung zwischen zwei und vier Wochenstunden über die gesamten vier Jahre AHS-Unterstufe bzw. Mittelschule gerechnet reservieren (also im Schnitt zwischen einer halben und einer Wochenstunde pro Klasse Anm.) beziehungsweise sie auch anstatt eigener Stunden in den Fachunterricht anderer Gegenstände integrieren. Das geht jetzt nicht mehr: Grundsätzlich muss nun in jeder Klasse eine Stunde pro Woche für das Fach reserviert sein. Die Schüler bekommen auch Noten.

Thematisch geht es laut Lehrplan unter anderem um die Nutzung von Suchmaschinen im Internet (1.Klasse), das Erfassen, Filtern, Sortieren, Interpretieren und Darstellen von Daten (2. Klasse), die Erklärung des Begriffs "Social Media" beziehungsweise das Verständnis, welche Interessen das jeweils anbietende Unternehmen hat (ebenfalls 2. Klasse) oder den Schutz von Geräten und Inhalten vor Viren bzw. Schadsoftware/Malware (3. Klasse).

Einerseits sollen die Schülerinnen und Schüler also lernen, wie sie etwa Tabellenkalkulationsprogramme bedienen oder den Code eines selbst entwickelten Computerprogramms verändern können, damit es schneller und stabiler läuft. Andererseits soll aber auch vermittelt werden, unter welchen Bedingungen Bilder oder Fotos anderer Menschen verschickt werden dürfen oder wie man Fake News erkennt.

Ab dem Schuljahr 2023/24 steht das neue Fach dann auch fix am Stundenplan der vierten Klassen (8. Schulstufe). (APA, 4.9.2022)