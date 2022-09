Rafa Nadal, wie ihn Richard Gasquet am besten kennt. Foto: Reuters/Robert Deutsch-USA TODAY Sports

New York – Spaniens Tennisstar Rafael Nadal hat problemlos das Achtelfinale der US Open in New York erreicht. Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger setzte sich in der Nacht auf Sonntag gegen den Franzosen Richard Gasquet klar mit 6:0, 6:1, 7:5 durch. Es war Nadals 18. Sieg im 18. Duell gegen Gasquet, der in seiner Karriere immerhin schon 15 Profiturniere gewann.

In der Runde der besten 16 wartet auf Nadal eine vermutlich schwerere Aufgabe. Am Montag trifft der 36-Jährige auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe, der in der dritten Runde gegen den an Nummer 14 gesetzten Argentinier Diego Schwartzman 7:6 (9:7), 6:4, 6:4 gewann.

Carlos Alcaraz trifft nach seinem eindrucksvollen Sieg gegen Jenson Brooksby auf den Kroaten Marin Cilic, der sich mit 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 6:2, 7:5 gegen den Briten Daniel Evans durchsetzte. Cilic gewann die US Open im Jahr 2014

Niemeier zeigt auf

Bei den Frauen schied Olympiasiegerin Belinda Bencic aus. Die 25 Jahre alte Schweizerin verlor ihr Drittrundenmatch gegen die Tschechin Karolina Pliskova 7:5, 4:6, 3:6. Die Deutsche Jule Niemeier setzt indes zu einem Höhenflug an, die 23 Jahre alte Dortmunderin schaffte bei ihrer ersten Hauptfeld-Teilnahme in New York auf Anhieb den Sprung ins Achtelfinale. Niemeier setzte sich mit einem 6:4, 7:6 (7:5)-Erfolg gegen die 19 Jahre alte Chinesin Zheng Qinwen durch und steht nun vor einer Herkulesaufgabe.

Nächste Gegnerin der deutschen Hoffnungsträgerin ist die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen, die Lauren Davis aus den USA 6:3, 6:4 besiegte und ihren zweiten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr nach den French Open anpeilt. Die 21-Jährige ist bislang noch ohne Satzverlust im Turnier geblieben. (APA, sid, red, 4.9.2022)