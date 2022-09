Begleitmotorrad war bei Unfall auf erster Etappe der Tour of Britain involviert

Marco Haller hat sich bei seinem Sturz in Schottland offenbar verletzt. Foto: IMAGO/Panoramic International

Aberdeen – Radprofi Marco Haller ist am Sonntag auf der ersten Etappe der Tour of Britain nach einem Sturz mit Beteiligung eines Begleitmotorrades ins Krankenhaus gebracht worden. Das teilte sein Rennstall Bora auf Twitter mit. Laut dem Team erlitt der 31-jährige Kärntner eine Ellbogenverletzung, ein Röntgen werde zeigen, ob es sich um einen Bruch handelt. Haller hatte für sein neues Team heuer zwei Siege gefeiert, vor zwei Wochen gewann er das Eintagesrennen Cyclassics in Hamburg. (APA, red, 4.9.2022)