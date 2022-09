In dieser Galerie: 3 Bilder Die Brüder Engelbert (stehend, Dritter von links) und Edmund König (rechts daneben) als Spieler der Schwechater Germania. Ihr Sportlerleben finanzierte ... Foto: Archiv Adolf Ezsöl ... die Fabrik des Vaters. Foto: Archiv Adolf Ezsöl Der AC Milan kam unter Engelbert König in die Serie A. Foto: APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Der Vater war zwar Hausherr, aber kein Seiden-, sondern ein Feigenkaffee-Fabrikant in Schwechat. Dennoch dürfte Engelbert König dem Typus Sohn, wie er seit etwa 1880 in einem Wienerlied besungen wird, nicht unähnlich gewesen sein. Womöglich war er schon als Knirps mehr Bertl als Engel, sodass ihn der Vater nicht nach Wien aufs Gymnasium schickte, sondern nach Prag expedierte – damit was G’scheites wird aus ihm.

Prager Flausen

Es hat ja keiner wissen können, mit welchen Flausen der Bub zurückkommen würde. Noch keine 15 war er, als er sich 1899 bei der Prager Germania einschrieb und fortan in jeder freien Minute dem Fußball nachjagte. Und als im Sommer 1900 der vom Vater mitbegründete Bezirksbote für den politischen Bezirk Bruck an der Leitha vom ersten organisierten Fußballspiel auf der Schwechater Roßhaide berichtete, hatte Kapitän Engelbert auch schon seinen Bruder Edmund angesteckt und ins Tor gestellt.

Mit dem ballesterischen Rüstzeug, das er sich in Prag erworben hatte, zählte Engelbert nach seiner Rückkehr auf Anhieb zu den besten Mittelstürmern Wiens. Gut genug, um nach einem kurzen Gastspiel bei der Viktoria 1902 bei den Cricketern aufgenommen zu werden, die gerade zum zweiten Mal den Challenge-Cup, die wichtigste Trophäe der Donaumonarchie, gewonnen hatten.

Rasch machte er sich auch bei den Praterleuten einen Namen. 1904 durfte er sich rühmen, den hochverehrten Londoner Corinthians (freilich bei einer 1:7-Niederlage) das einzige Tor auf deren Kontinentaltour zugefügt zu haben. 1905 hätten ihn Everton und Tottenham nach ihren Gastspielen in Wien am liebsten auf die Insel mitgenommen. Im selben Jahr bestritt er beim 0:0 gegen Ungarn das erste seiner fünf Länderspiele, und als er beim 8:1 im Städtespiel gegen Berlin nicht weniger als fünfmal einnetzte, war er endgültig der Fußballkönig von Wien.

Schiri-Schrecken

Wenn er nur seine Temperamentsausbrüche im Griff gehabt hätte. Immer mehr wurde er zum Schrecken der Schiedsrichter. Das Illustrierte Österreichische Sportblatt beliebte zu scherzen, dass er "im Sanskrit einen Ausdruck gefunden" habe, "mit dem er bis jetzt noch keinen Schiedsrichter belegt hat". Aber nicht nur die Unparteiischen konnten dem Fabrikantensohn nichts recht machen. Laut Karl Kastler, dem Chronisten des österreichischen Fußballs, "hätte er am liebsten allein gegen die andere Mannschaft gespielt, nur um sich nicht über seine Mitspieler ärgern zu müssen".

Hoheit der Rohheit

Vielleicht war das der Grund, den Vater so lange zu sekkieren, bis er seine eigene Fußballmannschaft hatte – die Germania Schwechat. Jetzt musste erst recht alles nach seinem Kopf gehen. Die Undiszipliniertheiten des "Königs der Rohheit" (Grazer Volksblatt) zogen mehrmals monatelange Sperren nach sich. 1910 sollte er nach einem schweren Foul an Viktor Löwenfeld von den Amateuren sogar lebenslang gesperrt werden. Zum Pech des Rapidlers Josef Jech wurde er rasch pardoniert, wodurch dieser schon 1911 sein nächstes Opfer wurde. König zertrat ihm das Knie und entging nur dank der kalmierenden Aussage Jechs einer Verurteilung wegen Körperverletzung.

Königs ganzer Ehrgeiz war es nun, die Germania in die höchste Spielklasse zu führen. Dafür holte er einige der besten Fußballer Wiens in die Provinz – etwa Adi Fischera, der bald seine Schwester heiraten, oder Tony Cargnelli, der später als Trainer Torino und Inter Mailand zu Meisterehren führen sollte. Obwohl der Aufstieg nicht und nicht gelingen wollte, legte die Germania 1920 um 1,5 Millionen Kronen einen neuen Sportplatz an. Selbstredend war es König, der die größte Anzahl an Anteilsscheinen zeichnete.

Solange der Vater lebte, ging alles halbwegs gut. Aber 1924, ein Jahr nach dessen Tod, Engelbert spielte längst beim WAF und feierte gerade sein 25-jähriges Spielerjubiläum, musste der Herr Sohn Konkurs anmelden. Auf dem Feigenmarkt muss es damals zugegangen sein wie heute an der Strombörse.

Termingeschäfte

Engelbert hatte auf Kredit Feigen um 160.000 Lire gekauft, als die Lira bei 16 Kronen stand. Bei Fälligkeit lag der Lira-Kurs bei über 3.000 Kronen. 5,9 Milliarden Kronen Passiva machten ihm den Garaus, und weil er "schon länger mit Zahlungsschwierigkeiten zu kämpfen hatte" und dabei "auf Abwege geriet", wie es in der zeitgenössischen Presse hieß, landete er hinter schwedischen Gardinen. Wieder in Freiheit, verkaufte er 1927 den Sportplatz, packte seine sieben Sachen und zog samt Familie zunächst in die Zentralschweiz, wo er sich als "Wandertrainer" seinen Lebensunterhalt verdiente. 1928 heuerte er schließlich beim AC Milan an, der vom heutigen Glanz noch weit entfernt war.

Erstklassig

Nach drei frühen Meistertiteln (1901, 1906 und 1907) waren die "Milanisti" in die Mittelmäßigkeit abgesackt. Mit König schafften sie Platz zwei in der zweigleisigen Divisione Nazionale, der den Rossoneri einen Platz in der neugeschaffenen Serie A sicherte. König blieb weitere zwei Saisonen in San Siro, kam aber über einen elften und zwölften Platz nicht mehr hinaus.

Die nächsten 20 Jahre bis zu seinem Tod im September 1951 tingelte er als Trainer kleinerer Klubs durch Italien. Dass der Name Engelbert König nicht ganz vergessen ist, liegt jedoch an seinem gleichnamigen Sohn, genannt "Buby", der in den 1940er-Jahren bei Lazio, Fiorentina, Sampdoria und Genoa Karriere machte.

Seine 36 Tore in der Serie A wurden erst von Walter Schachner in den 1980er-Jahren übertroffen. (Horst Hötsch, 5.9.2022)