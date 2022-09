Demir erzielt früh den entscheidenden Treffer in Vorarlberg und sorgt für Balsam auf den Wunden bei den Grünen – Schlusslicht Altach nach der Pause wie verwandelt, aber ohne Fortune

In dieser Galerie: 3 Bilder Demir (re) machte den Unterschied aus. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK Rapid tat sich schwer gegen das Schlusslicht der Bundesliga. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK Die Grünen verbuchten mit Glück den dritten Saisonsieg. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Altach – Rapid ist mit einem mühsamen 1:0-(1:0)-Erfolg bei Schlusslicht Altach nach drei Partien mit nur einem Punkt auf die Siegerstraße der Bundesliga zurückgekehrt. Yusuf Demir sorgte mit dem einzigen Treffer (9.) für die frühe Entscheidung, dank der das Team von Ferdinand Feldhofer weiterhin Fünfter ist. Altach, das nach einer schwachen ersten eine starke zweite Hälfte nicht nutzen konnte, ist nach der vierten Niederlage en suite weiterhin Tabellenletzter.

Für Altach-Coach Miroslav Klose erwies sich der vermeintliche Schachzug, bei der Cup-Niederlage gegen die Admira die A-Garnitur zu schonen, als doppelter Rohrkrepierer – zumindest vor der Pause. Denn sein Team hatte gegen die ambitioniert startenden Rapidler nichts auszurichten. Nach einem ersten Warnschuss von Marco Grüll, den Goalie Tino Casali parierte (3.), nutzte Demir eine defensive Fehlerkette zur frühen Führung. Ferdi Druijf, erstmals in dieser Saison in der Startformation, verlängerte einen Ball auf den Offensivmann, der völlig allein stand und auch im zu weit vor dem Tor postierten Casali kein Hindernis mehr hatte und locker einschob.

Rapid versäumte es in der Folge aber, gegen die offensiv völlig harmlosen und auch in den Zweikämpfen schwachen Hausherren nachzulegen. Gefahr ging vor Seitenwechsel lediglich von einem Kopfball Sebastian Aigners am eigenen Tor vorbei aus (22.). Kurz davor hatte Aigner Manuel Thurnwald ersetzt, der mit einer Oberschenkelblessur vom Feld musste (10.).

Glück für Grün-Weiß

Dass sich Rapids Versäumnisse nicht rächten, war schließlich auch Glück. Denn Altach kam wie verwandelt aus der Kabine und dominierte die zweite Hälfte klar. Erst war es ein Schuss von Atdhe Nuhiu (47.), dann einer von Jan Jurcec (55.), der knapp am Rapid-Tor vorbeistrich. Grün-Weiß hatte einzig harmlose Distanzschüsse Demirs (65.) und Patrick Greils (69.) zu verzeichnen und wurde bei einem missglückten Klärungsversuch Aleksa Pejics im Finish von der Stange vor dem Ausgleich gerettet (88.). Altach gelang aber trotz achtminütiger Nachspielzeit kein Treffer mehr. (APA, 4.9.2022)

Bundesliga (7. Runde):

SCR Altach – SK Rapid 0:1 (0:1). Altach, Cashpoint-Arena, SR Ciochirca

Tor: 0:1 (9.) Demir

Altach: Casali – Thurnwald (10. Aigner), Zwischenbrugger, Edokpolor, Reiter (80. Bischof) – Jäger, Haudum (46. Nimaga) – Jurcec (80. Bukta), Forson, Tibidi (85. Abdijanovic) – Nuhiu

Rapid: Hedl – Koscelnik, Sollbauer, K. Wimmer, Moormann – Pejic – Kühn (71. Schick), Kerschbaum (58. Greil), Demir (90. Querfeld), Grüll (90. Auer) – Druijf (58. Burgstaller)

Gelbe Karten: Reiter, Edokpolor bzw. Pejic, Grüll, Auer