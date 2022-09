"Zwei Bräute in langen, schlichten Kleidern. Schön wäre das schon": Kranführerin Christin aus der Steiermark in den letzten "Liebesgschichten" für dieses Jahr. Foto: ORF/TALK TV/Gustl Gschwantner

Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Untrügliches Zeichen für den nahenden Herbst ist auch, dass die aktuelle Staffel der ORF-Kuppelshow Liebesg’schichten und Heiratssachen mit der heutigen Folge zu Ende geht. In neun Episoden waren diesen Sommer wieder jeweils sechs Menschen auf der Suche nach ihrem Traumpartner oder ihrer Traumpartnerin, und jeder und jedem wünscht man dabei viel Erfolg.

Zausel mit Pfeife

In dieser letzten Folge am Montag, 20.15 Uhr in ORF 2, präsentiert sich unter anderem Pfeifenraucher Otto, der sich selbst einen "Zausel" nennt. Er sucht ein "Kätzchen, das schnurrt, wenn ich sie streichle, und keine zwidere Katz’, die pfaucht, wenn ich sie angreife". Manchmal sei er ein bisschen taktlos, sagt er zu Nina Horowitz und zählt gleich auf, was er nicht mag: Berge, in den Urlaub fahren, fliegen.

"Pantscherlzeit" vorbei

Bei der lebensfrohen Helga ist die "Pantscherlzeit" vorbei, sie sucht einen Mann mit Muskeln, breiten Schultern, Dreitagebart, der zum Beispiel spontan mit ihr auf einen Prosecco nach Italien fährt.

Auf Männer mit großen Ohren steht wiederum Susi. Aber freilich muss ihr Zukünftiger auch etwas im Kopf haben, denn "nur ein intelligenter Mann kann für mich erotisch sein".

Dirty Dancing und Barbara Karlich

Transgender-Frau Christin liebt Dirty Dancing, sucht eine Partnerin, die auch gerne eine Transgender-Frau sein kann, aber nicht sein muss. Auf der Suche ist auch Helmut, DJ in Ruhestand. Er wünscht sich, dass es einfach "klick" macht, "normal gebaut" soll seine neue Partnerin sein, Rundungen am rechten Fleck haben und ehrlich sein.

Kandidat René schwärmt für Barbara Karlich, er glaubt noch immer an die große Liebe und sucht "einen Kumpel, eine Liebhaberin und eine Vertraute". Viel Glück! (Astrid Ebenführer, 5.9.2022)