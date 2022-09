In dieser Galerie: 2 Bilder Arnautovic beim Netzen. Foto: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto Arnautovic beim Genießen des Moments. Foto: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

La Spezia – ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic hat seine ausgezeichnete Form mit einem Doppelpack für den FC Bologna in der italienischen Serie A unterstrichen. Trotz der beiden Tore des 33-jährigen Wieners am Sonntag wartet Bologna nach einem 2:2 (1:1) bei Spezia Calcio in der 5. Runde aber weiter auf den ersten Sieg. Für den 102-fachen Fußball-Nationalspieler war es das fünfte Tor im fünften Spiel, womit Arnautovic die Führung in der Torschützenliste der italienischen Topliga übernahm.

Arnautovic erzielte außerdem alle bisherigen Ligatreffer von Bologna in dieser Saison. Die Führung gelang ihm in der 6. Minute, nachdem der Torjäger ideal in die Tiefe geschickt wurde, er den gegnerischen Torhüter umkurvte und etwas glücklich an einem Verteidiger vorbei traf. Nach etwas mehr als einer Stunde war es wieder ein schneller Gegenstoß, bei dem Arnautovic perfekt ins Loch sprintete und im Eins-gegen-Eins mit dem Spezia-Goalie die Nerven behielt (64.). Bologna hat nach dem dritten Remis nun drei Punkte auf dem Konto. (APA, 4.9.2022)