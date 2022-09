Im fünften Anlauf klappte es für die Hertha mit drei Punkten. Foto: IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Augsburg – Hertha BSC hat in der 5. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Berliner gewannen am Sonntag beim FC Augsburg mit 2:0 (0:0), Dodi Lukebakio (57.) und Marco Richter (93.) erzielten die Treffer für den Hauptstadt-Club. Bei den Augsburgern wurde der langjährige ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger in der 36. Minute für den rotgefährdeten Carlos Gruezo eingewechselt. Für den 36-jährigen Neuzugang war es der erste längere Einsatz beim FCA.

Die Augsburger rutschten durch die dritte Niederlage hintereinander auf den 16. Platz ab. Zuletzt hatte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick betont, dass die Tür zum Nationalteam für den Routinier "nicht zu" sei. Im Sommer war Baumgartlinger, der zuletzt lange mit Verletzungen zu kämpfen hatte, nach sechs Jahren bei Bayer Leverkusen nach Augsburg gewechselt. (APA, 4.9.2022)