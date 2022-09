Amtsinhaber Alexander Van der Bellen will einen zweiten Durchgang vermeiden. Er möchte gleich einmal die 50 Prozent plus erledigen und so seine Wiederwahl im ersten Durchgang schaffen. Alles andere wäre auch peinlich. Meinungsforscher halten das für möglich bis wahrscheinlich, aber keinesfalls für ausgemacht. Es gibt starke Konkurrenz.

Dominik Wlazny alias Marco Pogo kommt von links, Heini Staudinger aus der alternativen Ecke. Und zumindest vier Kandidaten repräsentieren das rechtskonservative Lager. Drei sammeln in einer Nachfrist noch Unterschriften.

Wer politisch rechts der Mitte steht, sollte hier also ein passendes Angebot finden. Und wenn sich viele Linke auf das Experiment Marco Pogo einlassen, weil sie sich vielleicht radikalere Zugänge zu Lösungsansätzen wünschen, dann könnte es für Van der Bellen wirklich eng werden – zumal ihm das Kunststück gelingen muss, Grüne gleichermaßen wie SPÖ- und ÖVP-Wählerinnen und Wähler anzusprechen.

Die Kandidaten aus dem rechten Lager werden sich zwar gegenseitig Stimmen wegnehmen – ihre Präsenz auf dem Stimmzettel zeigt aber, dass es Van der Bellen nicht gelungen ist, sich als Präsident für alle in diesem Land darzustellen. Die Gräben quer durch unsere Gesellschaft, die sich während der vergangenen Jahre der Pandemie noch vertieft haben, konnte auch der Bundespräsident nicht überwinden. Da kommt auf uns als Gesellschaft noch viel Arbeit zu.(Michael Völker, 5.9.2022)