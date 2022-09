Das Objekt der Begierde. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Wien – Die Austria hat im Achtelfinale des ÖFB-Cups den einzigen verbliebenen Fußball-Regionalligisten zugelost bekommen. Die Violetten treffen an einem der Spieltermine von 18. bis 20. Oktober auf den Wiener Sport-Club. Neben einem Wiener gibt es dann auch ein Grazer Derby: Wie die Auslosung in der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" ergab, tritt Sturm Graz gegen den GAK aus der 2. Liga an.

Titelverteidiger Salzburg empfängt die Admira, der LASK hat den FAC zu Gast. Das einzige Duell zweier Bundesligisten werden WSG Tirol und Rapid ausfechten. Der WAC spielt gegen Blau Weiß Linz, Austria Klagenfurt gegen den FC Dornbirn. Die SV Ried, Finalist in der Vorsaison, bekommt es mit dem SV Horn zu tun. (APA, 4.9.2022)

Auslosung des Achtelfinales im ÖFB-Cup vom Sonntag:

(Spieltermine: 18. bis 20. Oktober)

Wiener Sport-Club – FK Austria Wien

LASK – FAC Wien

SK Austria Klagenfurt – FC Dornbirn

SK Sturm Graz – GAK

WAC – Blau Weiß Linz

Red Bull Salzburg – FC Admira

SV Ried – SV Horn

WSG Tirol – SK Rapid Wien